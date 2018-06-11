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川金會是否談終戰宣言 文在寅首爾觀變

2018-06-11 14:45中央社 首爾11日專電

明天就是美國與北韓新加坡的「世紀會談」，美國總統川普和北韓國務委員長金正恩能否就結束朝鮮半島戰爭狀態達成共識，備受世人矚目。

南韓雖是韓國戰爭受害當事國，卻不是停戰協定的簽署人，只能隔海眺望遠在新加坡的川金會，即使文在寅總統已以「不在籍事先投票」的方式，提前投下預定本月13日進行的第7屆地方自治團體首長選舉的神聖一票，作好了蓄勢待發的態勢，但在無人邀約下，也只能在首爾青瓦台靜觀新加坡川金會的變化。

美國總統川普7日在記者會上暗示，美國北韓雙方有望在這次新加坡川金會上就結束半島戰爭狀態達成共識。但從尚未傳出美國和北韓邀請南韓總統文在寅訪問新加坡的消息來看，南北韓美國舉行3邊峰會共同發表終戰宣言的可能性不大。

南韓聯合新聞通訊社引述專家預測，很可能先由美國北韓在一定程度上達成共識，再經南北韓美國3國領導人共同討論並發表終戰宣言。

終戰宣言本身屬於一種政治性宣言，即使美國北韓先就結束半島戰爭狀態達成共識或發表終戰宣言，再由南北韓美國3國正式發表終戰宣言或和平宣言，也不違常理。

報導指出，另據預測，類似南北韓「板門店宣言」中「爭取年內宣布結束戰爭狀態」的表述，美國北韓雙方將諸如「推動發表終戰宣言或互不侵犯承諾」等內容寫入協議文的可能性較大，而正式發表宣言的時間可能會有所推遲。

報導稱，考慮到川普曾表態願在川金會取得成功後，邀請金正恩訪美。專家認為，終戰宣言很可能透過川金會以後的會談發表，另考慮到政治象徵意義，南北韓美國3方很可能在7月27日的韓戰「停戰協定」簽署紀念日當天或將於9月中下旬舉行的第73屆聯合國大會上正式發表終戰宣言。

報導指出，據專家預測，由於時間倉促，南北韓美國3國領導人7月舉行峰會的難度較大。而對於金正恩來說，若能在聯合國大會上發表宣言，這將有助於他向國際社會展現北韓的非核化意志和國家領導人形象。

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