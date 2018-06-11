觀察站／新加坡閃爆全球 亞洲小紅點鍍金有術

2018-06-11 14:28 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 林以君



新加坡以不到台幣4億5000萬的花費，成為美國與北韓領導人會面的地點，賺到了聲譽，也贏得能見度。而且，未來若有「川金會」同等級峰會，新加坡還有機會再當東道主。

新加坡總理李顯龍在川金會前的10日巡視媒體中心時說，「我們沒有要求（川金會在新加坡舉行）」，但當北韓與美國都表示希望在新加坡舉行峰會時，「我們難以說『不』，而且我們應挺身而出。」

新加坡在國際間早有「新加坡股份有限公司」之稱，國家治理如同公司經營，講效率、重營收，股東們（人民）通常沒特別意見。新加坡投入兩千萬星幣迎接川金會，只要在接下來的峰會期間不發生任何意料外狀況，就算「川金會」沒具體成果，新加坡也穩賺不賠，前看後看都是划算的生意。從這個角度看，新加坡不但不會拒絕美朝請求，而且樂於在此時承擔。

川金會在新加坡是一門富帶政治性的生意，要做生意，新加坡具備了所有當地主的優勢。她和北韓自1975年建立外交關係後，國際制裁北韓時，常有與新加坡有關的企業被抓到仍和北韓有貿易往來。新加坡與美國關係密切自不在話下，樟宜海軍基地常是美國海軍在往來太平洋、印度洋，以及南海活動時的運補修護基地之一。

新加坡「小紅點」稱號，不是隨便說說的。她除了是世界級金融中心，預防、反擊恐怖活動也是新加坡這個城市國家的DNA。即便有無數批評認為新加坡假「內部安全法」等相關法令之名，以不符合西方民主定義的方式統治國家，但讓「公司」正常運作，主事者掌控一切，此時反倒是優勢。

因此，舉行川金會的雙方需要的環境條件，安全、對等、國際宣傳、不受干擾，新加坡不但有，而且是高規格。任何想要舉行這類頂級峰會的亞洲國家，選擇新加坡，等於選擇一家有經驗、信譽的公關公司。

要成為接待川金會等級的公關公司，新加坡舉行過的1993年辜汪會談、2015年馬習會，此時就是最佳廣告，區域內沒有哪個城市、國家是新加坡的競爭對手。

新加坡總理李顯龍10日說，「如果凡事以價格計算，我們可能會錯過真正重要的東西」。的確，這不僅是指兩千萬星幣的有形成本，也可以延伸到新加坡舉辦川金會給新加坡未來帶來的無形收益。