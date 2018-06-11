親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

川金會前暖身 川普先與星總理會談

2018-06-11 12:48中央社 新加坡11日綜合外電報導

已抵達新加坡準備與北韓領導人金正恩會面的美國總統川普，今天接近中午時前往新加坡總統府（Istana），將與新加坡總理李顯龍會談。

新加坡「海峽時報」網站報導，川普約於當地時間上午11時45分離開香格里拉飯店，驅車前往新加坡總統府，並由一個超過30輛車的車隊護送。

川普與李顯龍會後，料將出席美國駐星的大使館人員為他接風的行程。

在此同時，美國與北韓的外交官則在新加坡的麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店舉行閉門會議，為明天上午登場的川金峰會做準備並縮小雙方歧見。

新加坡川普北韓

相關新聞

影／「川金會」耗資4.5億 李顯龍：新加坡樂意埋單

2018-06-11 12:40

專家看傻了眼！川金會反其道而行 領袖先見面再協議

2018-06-11 09:20

4張圖表 3分鐘看懂川金會

2018-06-11 07:50

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

2018-06-11 12:05

南韓：美國北韓峰會成敗 端看川金面對面談判

2018-06-11 13:14

「我單槍匹馬搞定」美媒揭川普六大外交戰術

2018-06-11 13:01

影／趕搭川金會熱潮 星國業者推主題美食搶客

2018-06-11 12:53

川金會還沒談 金正恩先邀川普7月到平壤「二次峰會」

2018-06-11 12:28

川金會倒數一日 川普會李顯龍 說什麼受關注

2018-06-11 12:26

川金會借東風？遼寧丹東新加坡城突然熱賣

2018-06-11 12:08

韓媒：金正恩邀川普在平壤舉行第二次峰會

2018-06-11 11:58

川金已抵星 美朝「去核」定義仍不同

2018-06-11 11:31

川金會是兩「獨裁者」會談？美福斯電視台主持人致歉

2018-06-11 11:24

在川金會展氣勢？川普人在新加坡再批加拿大總理

2018-06-11 11:22

北韓媒體報導金正恩訪新加坡 參加川金會

2018-06-11 10:45

即將會晤金正恩 川普推文「氣氛好興奮」

2018-06-11 10:40

川金會成國際焦點 北韓平靜如暴風中心

2018-06-11 10:04

北韓官媒打破沉默 報導金正恩感謝星國舉辦川金會

2018-06-11 09:59

為什麼你我都該重視川金會？

2018-06-11 09:57

影／川金2人抵達新加坡 川普今會晤李顯龍

2018-06-11 09:46

川金會最後衝刺！ 美朝外交官員今早開會擬協議草案

2018-06-11 09:10

川金會千載難逢 考驗川普交易本領

2018-06-11 08:53

金正恩、川普先後抵星 今行程神秘留白

2018-06-11 00:41

星國學者：川金會 很難一次達成結論

2018-06-11 00:40

川金世紀交鋒 《聯合新聞網》直播零時差

2018-06-11 00:36

從破局到復活 川普只想演好外交實境秀

2018-06-11 00:25

「利比亞模式」棄核？金正恩不是這樣盤算

2018-06-11 00:16

南韓兩記者遭星遣返 台灣記者被盤查

2018-06-11 00:11

川金會明登場 要先單獨談話

2018-06-11 00:10

金正恩搭中方飛機首度長征 與美尬排場

2018-06-11 00:05

美國總統川普11日中午見李顯龍 將共進工作午餐

2018-06-10 23:05

金正恩會李顯龍 玩臉書直播大出風頭

2018-06-10 22:55

北韓style搬到新加坡 超狂攝影官、跑步隨扈都來了

2018-06-10 22:38

新加坡總理李顯龍臉書貼文 讚賞金正恩見川普決定　

2018-06-10 22:34

金正恩到新加坡見「美國狼」 北韓媒體絕口不提

2018-06-10 22:27

4種情境看川金會 若無協議最可怕

2018-06-10 22:26

北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡

2018-06-10 21:36

川普真準備好見金正恩？專家：要避免陷入北韓陷阱

2018-06-10 21:20

川普搭乘專車 抵達香格里拉飯店

2018-06-10 21:08
看更多

熱門文章

花4.5億元辦川金會 新加坡在想什麼？

2018-06-10 15:07

北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡

2018-06-10 21:36

這位攝影師的照片以假亂真 全世界都被騙倒了

2018-06-10 13:58

4張圖表 3分鐘看懂川金會

2018-06-11 07:50

影／不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

2018-06-10 17:48

專家看傻了眼！川金會反其道而行 領袖先見面再協議

2018-06-11 09:20

北韓領導人金正恩抵達新加坡樟宜機場

2018-06-10 14:46

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

2018-06-11 12:05

金正恩搭中方飛機首度長征 與美尬排場

2018-06-11 00:05

川普也來了！空軍一號飛抵新加坡 星國外長維文接機

2018-06-10 20:31

南韓兩記者遭星遣返 台灣記者被盤查

2018-06-11 00:11

影／李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

2018-06-10 18:58

Alert5：日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣　

2018-06-11 00:59

北韓style搬到新加坡 超狂攝影官、跑步隨扈都來了

2018-06-10 22:38

金正恩、川普先後抵星 今行程神秘留白

2018-06-11 00:41

新加坡外長維文 會見金正恩

2018-06-10 15:37

與李顯龍會談25分鐘 金正恩：感謝為川金會的努力

2018-06-10 20:26

CNN：忘了G7吧 上合峰會才是重點

2018-06-11 00:37

有圖沒真相…一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

2018-06-11 11:00

新加坡辦「川金會」擁6大優勢 讓北韓放心

2018-06-10 15:50

與川普世紀交鋒 金正恩帶上哪些幕僚？

2018-06-10 18:22

2南韓媒體人員潛入北韓大使宅邸 新加坡：已遣返

2018-06-10 16:09

川普髮夾彎 升高G7貿易緊張

2018-06-11 00:12

川普真準備好見金正恩？專家：要避免陷入北韓陷阱

2018-06-10 21:20

沖繩美軍一架F-15戰機墜海 1飛行員獲救

2018-06-11 07:45

川普拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」

2018-06-11 00:24

全家出動？北韓第3架飛機抵樟宜機場 金與正疑在機上

2018-06-10 16:18

英女王歡慶92歲 梅根、凱特「紅藍」鬥艷

2018-06-10 17:20

金正恩會李顯龍 玩臉書直播大出風頭

2018-06-10 22:55

川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」

2018-06-10 17:09

路透：金正恩預計於12日下午兩點離開新加坡

2018-06-10 18:31

金正恩到新加坡見「美國狼」 北韓媒體絕口不提

2018-06-10 22:27

比特幣昨暴跌12% 韓一處交易所聲稱系統遭「網駭」

2018-06-11 08:40

為什麼你我都該重視川金會？

2018-06-11 09:57

央視兩張圖…這邊中俄相見歡 那邊七國不對盤

2018-06-11 00:30

美國總統川普11日中午見李顯龍 將共進工作午餐

2018-06-10 23:05

影／普亭為習近平下廚？親手嘗試做煎餅、捏包子

2018-06-10 17:04

青瓦台：文在寅派幕僚到新加坡

2018-06-10 19:22

外媒：人間地獄 印度貧民窟被「塑膠垃圾海」淹沒

2018-06-10 16:49

4種情境看川金會 若無協議最可怕

2018-06-10 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top