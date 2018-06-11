川金會前暖身 川普先與星總理會談

2018-06-11 12:48 中央社 新加坡11日綜合外電報導



已抵達新加坡準備與北韓領導人金正恩會面的美國總統川普，今天接近中午時前往新加坡總統府（Istana），將與新加坡總理李顯龍會談。

新加坡「海峽時報」網站報導，川普約於當地時間上午11時45分離開香格里拉飯店，驅車前往新加坡總統府，並由一個超過30輛車的車隊護送。

川普與李顯龍會後，料將出席美國駐星的大使館人員為他接風的行程。

在此同時，美國與北韓的外交官則在新加坡的麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店舉行閉門會議，為明天上午登場的川金峰會做準備並縮小雙方歧見。