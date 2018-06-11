專家看傻了眼！川金會反其道而行 領袖先見面再協議

2018-06-11 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國總統川普10日抵達新加坡。路透 分享 facebook

美國總統川普和北韓領導人金正恩預計12日在新加坡舉行高峰會，但卻未遵循幕僚先協議、領導人再會面的傳統，而是顛倒過來，由兩國領袖直接見面討論，之後再協議，籌辦流程讓不少人驚呼「奇怪」又「超現實」。

川金會有許多稀奇之處，首先是川普三月初突然宣布要舉行峰會，五月底又因北韓批評取消，然後6月1日再說恢復高峰會。

華盛頓智庫布魯金斯學會的資深研究員萊特（Thomas Wright）表示：「我們忘記這一切有多麼詭異，每件事都很奇怪。」美國前國務院顧問米勒（Aaron David Miller）也說：「整件事在很多方面都超現實。」

分析家表示，川普同意和金正恩舉行高峰會，卻未針對北韓去核化一事得到有意義的讓步。大多高峰會都會事先草擬完整內容，但川金會議程卻尚未定調。

華府智庫「新美國安全中心」亞太安全計畫研究員艾比蓋爾‧葛萊斯（Abigail Grace）指出：「他們避開正常的外交模式。」

不過川普政府官員卻樂見這種異常的作法，這符合川普的商人談判風格，而且先前傳統的外交方式未能讓北韓放棄核武。部分分析家也認為，兩國領袖都善變，這種情況可能需要特別方法。

美國國務卿龐培歐表示：「川普總統採取截然不同的方式，過去政府會連月詳細協商但卻停滯不前，現在這作法讓我們達到前所未有的進展。」他說，川普對峰會感到樂觀，但也會保持警覺。

分析家表示，北韓並未放棄任何有意義的東西，也未解釋自己去核化的定義。布魯金斯學會外國政策研究員何瑞恩（Ryan Hass）認為，關鍵在於兩國領袖打算對雙方期待有多詳細的準備。

美國總統過去也有匆忙準備峰會的案例，但都以失敗收場。美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1961年剛上任不久便和前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita S. Khrushchev）在維也納會晤，卻未能在柏林的分裂等議題上找到共同看法。

美國前總統雷根（Ronald Reagan）和前蘇聯領導人戈巴契夫1986年倉促會晤，最後因戈巴契夫要求雷根終結星戰計畫，雙方僵持不下而散場。幕僚之後花好幾個月討論武器管制條約，隔年兩人才在事前規畫好的高峰會簽字。