4張圖表 3分鐘看懂川金會

2018-06-11 07:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



歷經取消和多次協商，全球矚目的美國總統川普和北韓領導人金正恩的高峰會，即將於明天在新加坡正式登場。這場峰會將是美國現任總統和北韓領導人首度直接對話，談話結果也將影響全球市場。此外，會談如果有實質進展，北韓便有機會參與亞洲的經濟活動。

圖一 經濟日報提供 分享 facebook

川普曾表示，他「一分鐘內」就能了解金正恩是否有誠意（參見圖一），且讓我們多花兩分鐘掌握川金會的重要性和焦點：

●對市場有什麼影響？

川金會發展，足以影響金融市場，捍動股市、匯市、黃金，還牽動美中貿易談判。先前川金會幾乎破局時，若干分析師擔心可能加深美中貿易摩擦，因為中國可能藉由對北韓的影響力，作為對抗川普貿易壁壘威脅的籌碼。如今地緣政治稍為緩和，股市投資人鬆了一口氣，川金會的結果，直接牽動東北亞區域的緊張或和緩，投資人也密切關注。

●為何選在新加坡舉行？

有幾項原因，包括安全，風險分析網站SafeAround指出，新加坡是亞洲第一、全球第六安全的國家。另外則是有類似經驗，常舉辦「香格里拉對話」等大型活動，也曾籌辦議題敏感的峰會，例如2015年11月的馬習會。

圖二 聯合報提供 分享 facebook

●「川金帶寅」如何使北韓經濟穿金戴銀？

南韓總統文在寅的計畫中，包括發展三條經濟帶，先將南韓的工業腹地與北韓連接，之後再延伸到中國及俄羅斯。

首先是重新開通南、北韓的鐵路與公路連線，此事在4月舉行的「文金會」中雙方已經達成協議。交通及電力等基礎建設若能改善，也有助於北韓將礦業資源變成現金。

據首爾北韓資源研究所2013年（最新）估計，北韓礦業資源總額達6兆美元，也可能擁有全球最大的稀土蘊藏量。北韓可以利用礦產作為擔保，取得經濟發展所需的資金。 圖三：南韓總統文在寅規劃的三條經濟帶。經濟日報提供 分享 facebook

●韓戰是否正式結束，重要性何在？

若韓戰正式結束，將減弱美國在南韓和日本駐軍的合理性，對中國是好消息。這場各界高度期待的新加坡會晤，很可能重塑東亞外交版圖。中國的習近平、南韓的文在寅以及日本的安倍晉三在此事上有著重大利益，重視區域和平與穩定的三人均希望峰會成功，但他們所希望的峰會結果卻大相逕庭。南韓希望美國與北韓和解，日本的首要任務則是徹底摧毀北韓核武，中國則希望談判過程漫長來維持自身外交影響力。

●川普、金正恩誰是贏家？川普在這場峰會可能犯下的最嚴重錯誤？