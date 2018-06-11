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金正恩抵達新加坡 散發宛如政治明星魅力

2018-06-11 02:56中央社 新加坡10日專電

北韓領袖金正恩與美國總統川普今天先後抵達新加坡，由於北韓蒙著一層神祕面紗，不少人希望能一睹金正恩的廬山真面目，這也讓他此行散發宛如政治明星般的魅力。

新加坡熱鬧購物商圈烏節路，今天增添不少「粉絲」，這群新加坡民眾和觀光客從中午起就守候在金正恩下榻的瑞吉酒店（The St. Regis）外，希望「碰運氣」看到這位被外界披上神祕面紗、有如謎一般的北韓國務委員長金正恩。

新加坡今天天氣依然炎熱，從全球進駐這個島國採訪將於12日舉行川金會的媒體記者，揮汗如雨，他們扛著笨重的攝影器材，希望用所謂的「大砲鏡頭」拍攝到金正恩畫面。

很顯然，希望有緣目睹金正恩真面目的民眾，對這位有如謎一樣的人物展現高度興趣，除了手機即時記錄，更不乏拿出長焦鏡頭，有意和媒體記者比拼一下看誰更專業。

來自北韓的攝影官更是媒體記者有興趣的捕捉焦點，身著正式西裝的北韓攝影官和其他以休閒服飾上陣的攝影記者相較，顯得十分突兀。

新加坡的酷熱天氣，果然讓從各國進駐星國採訪的記者大呼吃不消，便利商店的果汁飲料、礦泉水是最佳補充體力的消暑良方，不過，瑞吉酒店外也有民眾體力不支暈倒，緊急讓救護車送醫。

瑞吉酒店外今天被警方設立路障嚴格管制，來自全球採訪媒體只能利用有限的地形位置「卡位」，有經驗的媒體記者多半拿出椅子、一公尺高度的短梯，減少被警方維安人牆遮擋機會，增加拍攝成功機率。

不過，新加坡對這次川金會採取超高規格的維安措施，瑞吉酒店外更保護得滴水不漏，當金正恩車隊駛近下榻的瑞吉酒店時，即使媒體從各種角度拍攝，仍無法拍到金正恩的鏡頭。

尤其，當金正恩車隊從酒店出發前往新加坡總統府之際，他的隨扈人員更是形成絕佳人牆，從媒體拍攝畫面觀察，看到隨扈人員從飯店裡就緊跟著護衛跟跑，防止任何可能的意外。

川金會12日舉行，相信金正恩接續幾天在新加坡的行程，仍受到外界關注。

金正恩新加坡北韓

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