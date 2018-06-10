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金正恩會李顯龍 玩臉書直播大出風頭

2018-06-10 22:55中央社 新加坡10日專電

北韓領導人金正恩。 美聯社
北韓領導人金正恩。 美聯社
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美國總統川普今晚抵達新加坡，沒有發表談話；今天稍早抵達的北韓領袖金正恩花招百出，會晤新加坡總理李顯龍時同意臉書（Facebook）直播，大搶風頭。

川普今晚較原定時間提早20多分鐘抵達新加坡，空軍一號降落在巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base），川普步出機門沒有發表談話，簡短揮手後驅車離去。

倒是下午抵達新加坡的金正恩，來自封閉與世隔絕的北韓而保有神秘感，不只新加坡民眾對他充滿好奇，各國記者的報導焦點也都鎖定在金正恩身上，從接機到維安，無一不受關注。

讓人意外的是，金正恩抵達後先會晤東道主李顯龍，在事先協調好的情況下，他同意李顯龍用臉書直播。

儘管4月底金正恩與南韓總統文在寅「文金會」時也有電視現場轉播傳送到全世界，然而，他首次離開讓他有較高安全感的朝鮮半島及近鄰中國，還同意透過社群媒體直播，這對一向嚴密控制北韓輿論與宣傳、獨裁者形象鮮明的金正恩來說，他藉由國際傳播，展現融入世界舞台的現代一面。

只見不到5分鐘的直播畫面中，金正恩再展「微笑外交」，透過翻譯與李顯龍對談，不顯拘束，金正恩還表示，如果川金會成功，新加坡扮演的角色將留名歷史。

在巴耶黎峇空軍基地這一頭，等待川普專機降落前，包括在場的新加坡外交部官員及美國駐新加坡大使館的陪同外交人員，也都透過李顯龍的臉書直播觀看那短短不到5分鐘與金正恩會面的畫面，觀察川普即將交手的對象。

這位跨出中國與朝鮮半島，首次出訪的北韓金氏家族第三代領袖，今天隔空與川普較勁，也透過社群媒體站上國際舞台。

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