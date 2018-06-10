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北韓style搬到新加坡 超狂攝影官、跑步隨扈都來了

2018-06-10 22:38聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

北韓領導人金正恩新加坡出席美朝會談，超狂攝影官、貼車跑隨扈隨行抵達新加坡，南北韓峰會時讓外界大開眼界的「北韓style」，也再度搬到新加坡上演。

南北韓峰會時，北韓攝影官眼中只有金正恩，儘管擋住南韓全球直播鏡頭被勸離，也絲毫不肯讓步，金正恩與南韓總統文在寅在橋上喝午茶時，轉播畫面都是北韓攝影官的屁股。

超狂攝影師到了新加坡一樣狂。北韓攝影官10日在金正恩自機場出發前，早已等候在北韓團下塌的瑞吉酒店外，可能為了在北韓國內宣傳此行受到國際矚目，北韓攝影官到處走動拍攝現場人潮。當金正恩車隊從機場前往飯店，新加坡警方已淨空道路進行管制，攝影官也不管新加坡警方多人上前阻擋，硬要穿越馬路；且堅持站在他認為合適的拍照地點，工作人員屢勸不聽，直到新加坡多名警察與工作人員上前將他包圍「溝通」後，他才不情願的移動了位子。

南北韓峰會時12名隨扈U字列隊貼車跑部互送金正恩返回北韓用餐的奇景，這次也在瑞吉酒店上演。金正恩車隊由酒店出發前往新加坡總統府時，隨扈在飯店裡一路跟跑護送，但是板門店南韓側到北韓側只有1分20秒，前往新加坡總統府車程要10分鐘，因此車隊出了飯店，隨扈也就上了車不跑了。

金正恩行蹤神祕，鮮少曝光。此次訪星，班機尚未降落，瑞吉酒店外擠滿大批媒體與圍觀民眾。雖然金正恩直接駛入地下車庫，讓圍觀民眾無緣看到他的風采，不過超狂攝影師與跑步隨扈應該讓人稍微彌補了點遺憾。

北韓領導人金正恩訪問新加坡，超狂攝影官與貼車跑隨扈都隨行前往。特派記者蔡佩芳／攝...
北韓領導人金正恩訪問新加坡，超狂攝影官與貼車跑隨扈都隨行前往。特派記者蔡佩芳／攝影
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金正恩搭乘的加長轎車抵達瑞吉酒店，現場除大批媒體守候，維觀民眾擠滿馬路。特派記者...
金正恩搭乘的加長轎車抵達瑞吉酒店，現場除大批媒體守候，維觀民眾擠滿馬路。特派記者蔡佩芳／攝影
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金正恩搭乘的加長轎車抵達瑞吉酒店，現場除大批媒體守候，維觀民眾擠滿馬路。特派記者...
金正恩搭乘的加長轎車抵達瑞吉酒店，現場除大批媒體守候，維觀民眾擠滿馬路。特派記者蔡佩芳／攝影
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北韓超狂攝影官此次也隨行前往新加坡紀錄北韓領導人金正恩的訪問行程，堅持要在他認為...
北韓超狂攝影官此次也隨行前往新加坡紀錄北韓領導人金正恩的訪問行程，堅持要在他認為理想的攝影點，直到新加坡警方與工作人員包圍「溝通」後，他才不情願的移動了位子。特派記者蔡佩芳／攝影
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