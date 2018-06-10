北韓style搬到新加坡 超狂攝影官、跑步隨扈都來了

2018-06-10 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



北韓領導人金正恩赴新加坡出席美朝會談，超狂攝影官、貼車跑隨扈隨行抵達新加坡，南北韓峰會時讓外界大開眼界的「北韓style」，也再度搬到新加坡上演。

南北韓峰會時，北韓攝影官眼中只有金正恩，儘管擋住南韓全球直播鏡頭被勸離，也絲毫不肯讓步，金正恩與南韓總統文在寅在橋上喝午茶時，轉播畫面都是北韓攝影官的屁股。

超狂攝影師到了新加坡一樣狂。北韓攝影官10日在金正恩自機場出發前，早已等候在北韓團下塌的瑞吉酒店外，可能為了在北韓國內宣傳此行受到國際矚目，北韓攝影官到處走動拍攝現場人潮。當金正恩車隊從機場前往飯店，新加坡警方已淨空道路進行管制，攝影官也不管新加坡警方多人上前阻擋，硬要穿越馬路；且堅持站在他認為合適的拍照地點，工作人員屢勸不聽，直到新加坡多名警察與工作人員上前將他包圍「溝通」後，他才不情願的移動了位子。

南北韓峰會時12名隨扈U字列隊貼車跑部互送金正恩返回北韓用餐的奇景，這次也在瑞吉酒店上演。金正恩車隊由酒店出發前往新加坡總統府時，隨扈在飯店裡一路跟跑護送，但是板門店南韓側到北韓側只有1分20秒，前往新加坡總統府車程要10分鐘，因此車隊出了飯店，隨扈也就上了車不跑了。