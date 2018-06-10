新加坡總理李顯龍臉書貼文 讚賞金正恩見川普決定

2018-06-10 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



新加坡總理李顯龍在10日晚間十點左右，在臉書貼文對金正恩會見美國總統川普的決定表示讚賞，並祝他峰會圓滿成功。