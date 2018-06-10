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新加坡總理李顯龍臉書貼文 讚賞金正恩見川普決定　

2018-06-10 22:34聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

新加坡總理李顯龍在10日晚間十點左右，在臉書貼文對金正恩會見美國總統川普的決定表示讚賞，並祝他峰會圓滿成功。

李顯龍在貼文中寫道：「我讚揚他決定會晤川普總統，並祝他峰會圓滿成功及在新加坡住得愉快。」

金正恩在抵達新加坡後會晤了星國總理李顯龍。圖取自李顯龍臉書
金正恩在抵達新加坡後會晤了星國總理李顯龍。圖取自李顯龍臉書
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