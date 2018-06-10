川普真準備好見金正恩？專家：要避免陷入北韓陷阱

2018-06-10 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普上周表示，他對川金會採取的方法並不是準備，而是態度，但曾跟北韓談判過的前美國政府官員10日示警，稱川普需要的不僅僅是態度，而是要避免陷入北韓陷阱。

美國國家廣播公司（NBC）韓國事務分析師車維德（Victor Cha）表示，川普所需要的不僅僅是自信，而是要避免可能成為危險的錯誤。即便他不這樣做，金正恩無疑已為這場北韓45年所期盼的會面做足了功課。