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川普真準備好見金正恩？專家：要避免陷入北韓陷阱

2018-06-10 21:20聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普上周表示，他對川金會採取的方法並不是準備，而是態度，但曾跟北韓談判過的前美國政府官員10日示警，稱川普需要的不僅僅是態度，而是要避免陷入北韓陷阱。

美國國家廣播公司（NBC）韓國事務分析師車維德（Victor Cha）表示，川普所需要的不僅僅是自信，而是要避免可能成為危險的錯誤。即便他不這樣做，金正恩無疑已為這場北韓45年所期盼的會面做足了功課。

曾任小布希政府時期的白宮國家安全委員會亞洲事務主任的車維德並說道：「可怕的是，總統會從會面中走出並認為自己獲得了勝利，但卻未意識到自己已陷入北韓的陷阱。」

專家告誡川普應避免陷入北韓陷阱。美聯社
專家告誡川普應避免陷入北韓陷阱。美聯社
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