金正恩參加「川金會」 華郵：意在鞏固國內地位

2018-06-10 19:22 中央社 新加坡10日綜合外電報導



分析家指出，北韓領導人金正恩同意和美國總統川普舉行高峰會，是為了在國內鞏固統治地位。

金正恩自2011年底掌權後，締造許多第一的紀錄：北韓首次氫彈試爆、首次發射洲際彈道飛彈，以及韓戰後首位跨越兩韓非軍事區的北韓領導人。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，金正恩12日將再添一筆新紀錄，成為首位和美國在位總統會談的北韓領袖。對總是不按牌理出牌的金正恩政權而言，這將是最重要的一天。

總部位於美國維吉尼亞州的研究組織CNA機構北韓領導權研究專家高斯（Ken Gause）表示，「這是締造新紀元的時刻」，「即使這僅是一場見面會，光是因為美國總統和北韓領導人竟然同桌而坐，就會成為一起重大事件」。

金正恩和川普都喜歡做出大膽決策和成為矚目焦點，也都希望川金會不僅僅是一場供媒體拍照的活動。

對川普來說，這場會談是一個良機，證明他自稱擁有出色談判技巧所言不假，以及對北韓持續一年進行「最大施壓」後取得外交勝利的機會。

對金正恩而言，參加峰會的目的非常明確，且顯然和川普有關。

2014年逃離北韓前曾幫北韓政權幕款的金一國（Kim Il-guk，譯音）表示：「金正恩希望讓北韓再次偉大」，「他希望擺脫國際制裁，北韓才能賺更多錢，成為偉大的國家」。

金正恩6年多前接替父親金正日成為國家領袖時，年僅27歲，除了擁有金氏血統外，並無任何領導資歷。當時美國和南韓許多分析家都認為，金氏政權時日無多。

不過金正恩不但存活至今，甚至可說是更加壯大。他領導北韓在核子和飛彈技術上取得驚人進展，並除去姑父張成澤和同父異母大哥金正男等可能阻礙他掌權的敵人。今年他發動魅力攻勢，讓中國、南韓、日本、敘利亞和俄羅斯等國領袖尋求和他見面。

12日的川金會可為金正恩帶來更重要的成就：和世界第一超級強權領袖見面，可讓金正恩的領袖地位獲得正當性，甚至可和美國總統並駕齊驅，這是父親金正日和祖父金日成所無法達成的成就。

美國國務院前外交官員兼精神科醫師戴克雷瓦（Kenneth Dekleva）表示，美國的「最大施壓」可能是促使金正恩坐上談判桌的一大助力，但他挾著相對強勢的地位出席這場峰會，也是不爭的事實。

戴克雷瓦指出：「金正恩強勢、自信，且針對即將登場的峰會做好充分準備，包括非核化的技術性細節。他其實是以自己的聲望為賭注，押寶川金會將能圓滿成功。」

戴克雷瓦表示，若因金正恩相對年輕且缺乏經驗而低估他，就過於「愚蠢」。戴克雷瓦指出，川普曾針對金正恩下過令人難忘的評語，說後者是「聰明人」。

北韓的大部分經濟仍停留在蘇維埃時代，不過拜當局開放和容許民間市場活動之賜，北韓經濟出現顯著改善。

金正恩政權允許市場活動在北韓蓬勃成長，顯然是了解這有助於遏阻人民對國家無能提供照養的憤怒，同時也有助於讓北韓人認為生活水準已獲改善。

不過這不並代表金正恩會推動可能導致他權力鬆動的中國或越南式改革。曾在平壤金日成綜合大學（KimIl Sung University）深造、並定期訪問北韓的俄羅斯歷史學者蘭科夫（Andrei Lankov）認為，金正恩反而希望進行「不開放的改革」。

蘭科夫表示，金正恩「希望縮小北韓和鄰國的差距，人民才會給他繼續掌權的機會」，「他活到75歲後自然死亡的機率並不高，不過他必須勇於嘗試」，「對一個年輕人來說，冒這個風險合情合理」。

高斯也認為，金正恩政在進行一場漫長的遊戲。金正日往往從戰略角度思考，用計謀取短期利益；金正恩則須考慮較長遠的戰略舉動。

高斯指出：「他（金正恩）是本身並無合法執政基礎的年輕領袖」。金日成是北韓的革命建國領袖，金正日耗時20年建立神話式的人事任免網絡，金正恩則缺乏類似資歷。

高斯表示，「他（金正恩）若能對北韓人民說，是他把美國總統帶上談判桌」，「他的領導正當性就會異常穩固」。