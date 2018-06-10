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影／文攻武嚇之外 回顧美、朝屈指可數特使外交

2018-06-10 17:46聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國和北韓由於長期敵對，缺乏正常外交溝通管道，一旦遇上重大事件或危機，就只能靠派出重要官員，甚至是卸任總統親自出訪，才能有效化解僵局。

2000年，柯林頓政府為了要說服北韓停止彈道飛彈計畫，特別派遣國務卿歐布萊特造訪北韓2天，讓歐布萊特成為美國史上首位造訪平壤的國務卿，會晤了當時的北韓領導人金正日，還特地送給他一顆籃球巨星麥可喬丹的簽名球，美朝兩國關係也短暫融冰。但2002年小布希上台對北韓態度轉硬，北韓也重新發展核武，讓雙邊關係再度緊張。

歐布萊特事後回憶指出，金正日並非如外界所形容的，是個好色的怪胎，反而是個非常有魅力且聰明的人，言行舉止表現得非常得體，而且熱烈歡迎她的造訪。

歐布萊特訪問北韓後，柯林頓本想在任期結束前也造訪平壤，但此事最終作罷，直到2009年才如願成行，並成功斡旋，讓北韓釋放2名因非法入境而遭逮捕的美國記者。

至於首位訪問北韓的卸任美國總統則是卡特，他在1994年受柯林頓委託出訪平壤，協助與北韓商談核子協議，雖然這項協議最後宣告失敗。2010年卡特再度訪問平壤，並成功讓北韓釋放一名被控非法入境的美國人，2011年又再度為改善雙邊關係出訪北韓。卡特去年也曾向川普政府請纓擔任和平特使前往平壤，但遭到拒絕。

現任美國國務卿龐培歐，4月就先以中央情報局(CIA)局長身分密訪北韓會晤金正恩，給「川金會」開路，成了2000年以來赴北韓訪問的美國最高層級官員；5月時他再以國務卿身分二度訪平壤，進一步商討「川金會」細節，並帶回3名遭北韓拘留的韓裔美國人。

美國與北韓因缺乏正常外交管道，長期倚靠特使外交解決問題；美國前國務卿歐布萊特，就...
美國與北韓因缺乏正常外交管道，長期倚靠特使外交解決問題；美國前國務卿歐布萊特，就是第一位訪問北韓的美國國務卿，並一度讓美朝關係短暫融冰。美聯社
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