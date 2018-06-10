全球3000記者湧星國 訂房租車全爆滿

2018-06-10 16:30 世界日報 編譯中心／綜合9日電



為了採訪「川金會」，全球3千記者湧入新加坡。 美聯社 分享 facebook 為採訪川金會，全球逾3000名記者陸續湧入面積僅719平方公里的新加坡，鄰近新加坡摩天輪的「川金會新聞中心」附近五星級飯店包括濱海灣金沙酒店、麗思卡爾頓美年酒店訂房快速上升，周圍餐廳更推出記者專屬優惠，意外帶動星國商機。

據悉，英國廣播公司（BBC）記者團有80人，南韓電視台KBS也派出包括記者、製作人與攝影組員在內，總人數約60至70人的團隊。蘋果日報報導，新加坡一間租車公司透露，派出百人記者團日本放送協會（NHK）已把全公司的包車司機全都包下；至於緊跟美國總統川普的白宮記者團也有上百人出動，新加坡「海峽時報」引述消息稱其將入住每晚要價230美元起跳的「南岸JW萬豪飯店」。

新加坡將招待北韓

此外，報導指出，美國已表態不會為北韓領導人金正恩的出訪埋單，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）表示將招待北韓。新加坡報業控股主席查普平對此表示支持，「為這種能幫新加坡帶來策略性價值的歷史大事花錢，是新加坡能接受的」。

然而，反對者認為該由既得利益者掏腰包，不應用公帑支付峰會開銷，新加坡媒體顧問郭迪奇表示，「為主辦這場大事，新加坡政府已負擔沉重的保安與後勤支出。」也有民眾則批評峰會擾民，擔憂交通管制會癱瘓市中心，「亞洲各國為了和平也應該慷慨解囊，尤其是得益最多的中日韓」。