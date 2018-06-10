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2南韓媒體人員潛入北韓大使宅邸 新加坡：已遣返

2018-06-10 16:09聯合報 記者李京倫╱即時報導

新加坡警方10日宣布，7日潛入北韓駐新加坡大使宅邸的兩名南韓媒體工作人員，已受到新加坡警方的嚴厲警告，並於9日遣返。兩人分別為42歲和45歲男性，簽證已遭取消。

警方說，經過調查，另外兩名分別為29歲和31歲的同行南韓男子，並未觸犯刑事罪。

新加坡警方。路透
新加坡警方。路透
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