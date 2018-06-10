川金會舉辦在即 北韓制裁有望解除

2018-06-10 16:12 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



北韓制裁有望解除！川金會即將在12日於新加坡展開，美國總統川普與北韓領導人金正恩預計在會談結束後針對核武研究、北韓制裁等議題發表聯合聲明。外媒《路透社》分析，川普鬆口要降低制裁力道，中國、俄羅斯等大國也頻頻對北韓釋出善意，加上北韓與多國的邊界開始發展經濟合作，為了促進國際與北韓經貿往來，北韓制裁勢必會解禁。

川金會將發表聲明

根據《彭博社》報導，川金會即將在6月12日盛大舉行。美國總統川普與北韓領導人金正恩預計進行一對一的對話。川普日前表示，他有信心在談判瞬間就知道金正恩是否認真放棄核武，也可以預測朝美會談是否有正面的事情會發生。雖然美國國務卿龐培歐、國家安全顧問波頓、金正恩胞妹金與正等人都將隨同赴會，但會晤時僅有兩國領導人與隨行翻譯員。

金正恩預計於10日下午3點抵達新加坡，川普則將在11日抵達新加坡。朝美會談預計在12日早上9點開始，並持續到傍晚。若談判一切順利，雙方預計將針對廢除核武、制裁解禁、經濟貿易等議題共同發表聯合聲明。

北韓制裁有望解除

《路透社》指出，北韓近日派員到中國訪問，討論兩國之間的經貿發展，南韓也正研究如何與隔離許久的北韓進一步接觸。據悉，川普對北韓的制裁也日益減弱。過去川普和南韓總統文在寅透過國際制裁、政治孤立、軍事行動等最終將金正恩走向談判桌上，加上北韓也釋出善意，北韓制裁有望解除。

南韓國家外交學院教授金賢旭認為，川普的制裁政策最終將結束，川普早前也鬆口，他不希望再使用「最大壓力」等制裁詞語，形容美國對北韓的政策，顯示他對北韓態度開始轉好。此外，中國、南韓和俄羅斯等與北韓都規劃在邊界上開始籌備建立經貿合作計劃，以促進和北韓的關係，北韓制裁會隨著國際趨勢轉變而解除。

國際政治隔閡減少

過去俄羅斯、中國、南韓都一同與美國制裁北韓，並說服了20多個國家與北韓斷交。但由於金正恩相繼與文在寅、習近平會晤，以及即將在新加坡舉行的朝美對話，國際與北韓的政治隔閡有所減少。

事實上，俄羅斯長期對制裁北韓的措施有所保留，遠東聯邦大學教授盧金認為，即使川金會談判失敗，讓朝美緊張關係重現，俄羅斯也不太可能支持對北韓實施新的制裁。如果聯合國不停止制裁，俄羅斯仍然會走法律漏洞，以降低自身對備案制裁的力道。

至於金正恩早前與習近平2次會晤，外界都認為中國對北韓制裁的態度也正在緩和。新加坡外交部長維文日前透露川金會的籌辦狀況時也說，如果川金會取得重大的突破，朝鮮半島局勢不但會有收穫，其他國家包括新加坡在內也會受益。據悉，東南亞許多國家因北韓制裁完全停止與平壤的貿易，煤炭不但禁輸各國，北韓的餐館也陸續倒閉，重挫北韓的經濟。若聯合國解除對北韓的經濟制裁，將有助北韓經濟發展。

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