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北韓領導人金正恩抵達新加坡樟宜機場

北韓領導人金正恩抵達新加坡樟宜機場

2018-06-10 14:46聯合報 記者許祖菱╱即時報導

北韓領導人金正恩10日下午搭乘中國專機飛抵新加坡樟宜機場。取自Flightrad...
北韓領導人金正恩10日下午搭乘中國專機飛抵新加坡樟宜機場。取自Flightradar 24網站
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新加坡海峽時報報導，北韓最高領導人金正恩搭乘中國國際航空CA121波音747-4J6型客機，已於新加坡時間大約下午2:30降落新加坡樟宜機場。

美國總統川普也已從加拿大啟程飛往新加坡，將在12日會見金正恩，預計川普總統專機「空軍一號」將在新加坡今天（10日）當地晚間8點35分飛抵巴耶利峇空軍基地，隨後公開接受受邀媒體訪問。

新加坡外交部表示，川普預定明天（11）日會晤新加坡總理李顯龍。金正恩則預定今天會見李顯龍。       

新加坡金正恩川金會

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