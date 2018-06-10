來了！金正恩約下午3點抵新加坡 李顯龍今明分見川金

2018-06-10 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



新加坡總理李顯龍將在10日會晤北韓領導人金正恩，11日會晤美國總統川普。美聯社 分享 facebook 新加坡海峽時報報導，新加坡總理李顯龍將在6月12日美國和北韓的歷史性高峰會前，分別在今明兩天與北韓領導人金正恩和美國總統川普會晤。

新加坡外交部發出聲明，李顯龍10日會晤金正恩，11日會晤川普。

川普和金正恩估計今天（10日）先後抵達新加坡，準備參加12日在聖淘沙嘉佩樂酒店舉辦的川金會。川普可能下榻香格里拉飯店，金正恩則住在瑞吉酒店。

川普在上午4時58分推文表示，他正前往新加坡，「我們有機會為北韓和全世界獲得真正完美的結果。」川普表示：「我很期待和他（金正恩）見面，而且我有預感這個一次性的機會不會白白浪費！」

新加坡外交部長維文完成5天的美國和北韓出訪後，9日在北京接受新加坡記者訪問時表示，兩國都希望朝鮮半島和平。他說：「我見過雙方，我看到雙方的誠意，我看到逃離過去70年限制的渴望和意願，所以讓我們帶著善意和創意一起看他們的成果吧。」

根據提供航班飛行狀況網站Flightradar24，中國國際航空CA121航班10日清晨4時18分從北京起飛，朝鮮時間6時20分（台灣時間7時20分）抵達北韓平壤。這架波音747-4J6型客機是中國大陸領導人出訪專機。

疑似北京出借給北韓領導人金正恩的專機，今天上午7時30分左右從平壤起飛，大約下午3時左右抵達新加坡。