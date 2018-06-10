川普金正恩今飛抵新加坡 先拜會李顯龍

2018-06-10 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



川金會12日登場，北韓領導人金正恩、美國總統川普今日將先後飛抵新加坡。新加坡外交部今早發表，金正恩與川普將在今、明先後拜會新加坡總理李顯龍。