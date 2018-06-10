從柯林頓到川普 美國總統如何處理北韓議題

2018-06-10 08:35 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



美國總統川普曾誓言讓北韓陷入「烈焰和怒火」，並以「火箭人」稱呼一再核試的北韓領導人金正恩，如今兩人即將會面，戲劇性變化讓外界對於美國對北韓政策的變化感到好奇。

美聯社整理出川普及幾位美國前總統處理北韓及其核武的態度：

●川普（Donald Trump）

川普2017年11月指北韓是資助恐怖主義的國家，他誓言對北韓採取「最大施壓行動」，包括實施一系列新制裁。

川普曾說：「北韓除以核子毀滅威脅全世界外，還一再支持國際恐怖行動，包括在外國領土進行暗殺。」

去年9月，川普對聯合國發表演講時說，金正恩正對他自己和他的政權執行自殺任務；「美國擁有強大力量和高度耐性，但若被迫自我防衛或捍衛盟邦，我們只有徹底摧毀北韓」。

不過情勢出現了戲劇性轉變，川普同意會見金正恩，川金會終於要登場。

白宮證實川普將會見金正恩後，川普發推文說：「金正恩與南韓代表商談了非核化，而不只是凍結。同時北韓在這段期間並未進行飛彈測試。雖有重大進展，但在達成協議前將維持制裁。」

●歐巴馬（Barack Obama）

北韓2010年3月間擊沉南韓海軍天安艦，歐巴馬下令美軍與南韓一同準備，以「備便」嚇阻北韓的侵略行動。

歐巴馬任內對北韓試爆核彈發出警告和批評，並請求中國政府，協助約束北韓的敵對行為。

歐巴馬在某次警告北韓不要發射長程飛彈時說，如果北韓「決定採取這個行動，我們將與國際社會的所有相關夥伴合作採取適當措施，來讓北韓瞭解，他們無法威脅其他國家的安全和穩定卻不受懲罰。」

歐巴馬2009年曾指北韓的行動「格外挑釁」，並說，「我一向偏好採取外交作法，但是在外交上，另一方必須認真參與，以圖解決問題，但我們迄未見到北韓有這樣的反應」。

歐巴馬2014年走訪南韓時說，為保衛盟邦，美國「將毫不猶豫地動用軍力」，尤其是對抗「寧可餓死自己人民也不願滿足人民希望和夢想的孤立國家」。

金正恩在歐巴馬任內登上領導人大位，美方最初希望年輕的金正恩擺脫父祖的強硬政策，沒料到他更加強硬。2016年9月，他試爆了據稱可裝在長程飛彈上的核子彈頭。

●小布希（George W. Bush）

小布希任內將北韓與伊朗和伊拉克並稱為「邪惡軸心」，他2002年在國情咨文中抨擊這些國家是「贊助恐怖主義的政權」。

他說：「北韓是個擁有飛彈和大規模殺傷性武器但卻任由國民餓死的政權。」

「紐約時報」2002年報導，北韓在小布希任內承認，已發展核武計畫。

布希在多年後的2008年，仍不願放棄為北韓貼上的「邪惡軸心」標籤，他說：「北韓內部仍有侵犯人權情事。」

不過布希政府2008年將北韓自國務院資助恐怖主義的國家名單中剔除，以挽救目的在遏止北韓發展核武的國際談判。

●柯林頓（Bill Clinton）

柯林頓任內通過一項計畫，於10年間為北韓提供40多億美元能源援助，北韓則可望解除核武計畫以作為交換。柯林頓當時稱譽這是個「好交易」。

他說：「美國和國際檢查人員將謹慎監督北韓，以確定北韓信守承諾。唯有如此，北韓才能全面加入國際社會。」

但北韓1998年使用購自巴基斯坦科學家的技術，秘密重啟核武計畫，北韓與美國的協議最後於2003年失效。

柯林頓1993年11月在一場記者會警告北韓：「我知道沒有人會認真相信，一旦北韓發動攻擊，美國和（南韓）會在這場侵略戰爭中落敗。我盡量講清楚，他們如果這麼做，將付出巨大代價，這個國家可能不會像今天一樣繼續存在。」

柯林頓卸任後，2009年前往平壤協商，成功讓2名監禁在北韓的美國記者獲釋。