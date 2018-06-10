川金會醞釀破冰 美國北韓往來大事記

2018-06-10 08:35 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



自韓戰結束後，美國與北韓關係一直處於高度緊張，期間夾雜週期性「短暫」融冰的狀況。美國總統川普與北韓領導人金正恩12日將在新加坡會談，雙方關係是否破冰尚待觀察。

以下根據法新社、美國公共電視網與紐約時報，整理出兩國複雜的歷史關係大事記：

●朝鮮半島分裂

1945年8月15日，日本在二戰戰敗後結束占據朝鮮半島，半島就以北緯38度線一分為二，北邊是蘇聯支持的北韓金日成政權，南邊則是美國保護的南韓。

北韓於1950年6月25日南侵，韓戰爆發，後來中國也出兵幫助北韓，與美國領導的聯軍激戰，聯軍後來收復首爾。1953年7月27日簽署停戰協定，但並非完整的和平條約，華府多年來對北韓實施制裁。

●普布魯號間諜船事件

1968年1月23日，美國間諜船「普布魯號」（Pueblo）遭北韓俘虜，83名船員11個月後獲釋。平壤的說法是，普布魯號侵入領海，但美國否認。1969年，北韓擊落一架美國偵察機。

●融冰接觸

至今尚無現任美國總統與北韓領導人會面過，僅有2名前總統曾訪北韓。

在美國情報單位表示他們相信北韓已開始處理鈽，供製造核武使用後，前總統卡特（Jimmy Carter）不顧總統柯林頓（Bill Clinton）反對，1994年6月17日前往北韓首都平壤與北韓建國者金日成會面，促成恢復對話並達成架構協議（Agreed Framework）。金日成在與卡特會面3週後過世。

據此協議，北韓暫停興建2座能用於生產核武燃料的反應器，換取美方提供石油及承諾興建2座能發電但不能製作核武燃料的輕水反應器。柯林頓事後同意此協議，但國會常推遲供油，也不願馬上解除制裁，答應北韓的2座輕水反應器也從沒興建。

北韓繼任領導人金正日2000年邀請柯林頓往訪，但美國派國務卿歐布萊特（Madeleine K. Albright）前往。歐布萊特為讓架構協議擴大、納進彈道飛彈而前往平壤，她與金正日於2000年10月會面。

柯林頓政府官員表示，雙方已將近達成協議，但2001年小布希總統上台後，就沒下文。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今年3月31日第一次密訪平壤，當時仍是中央情報局（CIA）局長身分，但已被提名國務卿，他於5月9日二訪平壤時已正式出任國務卿。蓬佩奧此行是自2000年歐布萊特之後，美國最高層級官員訪問北韓。

●邪惡軸心

小布希（George W. Bush）2002年1月將北韓、伊朗及伊拉克稱為「邪惡軸心」。當年10月，美國指控北韓進行秘密的濃縮鈾計畫，違反1994年協議。

北韓於2003年退出禁止核子擴散條約，2004年8月，宣布他們不可能參與包含美國在內的新核子協議，痛罵小布希是比希特勒還爛的「暴君」。

●六方會談

小布希政府在2003年底重新與北韓接觸，加入南韓、日本、俄羅斯與中國共同參與的六方會談，並於2005年發布聯合聲明，北韓原則同意放棄核武計畫，重新加入禁止核子擴散條約，並接受國際原子能總署（IAEA）檢驗，但維持其和平發展核能的權利。

其他五國同意給予北韓能源援助並討論在適當時刻提供北韓輕水反應器，而美國與南韓也表示不在朝鮮半島部署核武，美日則說將與北韓關係走向正常化。

但這項進展相當短暫，北韓不滿美國對它實施金融制裁且輕水反應器計畫沒有進展，2006年7月，北韓發射了7枚彈道飛彈，其中包括大浦洞2號長程飛彈，若能精準發射，將能擊中阿拉斯加，不過飛彈試射失敗。

2006年，北韓進行首度核試。

●解除黑名單

2008年10月，美國將北韓從資助恐怖主義國家黑名單除名，換取所有北韓核設施接受查核。北韓因涉嫌於1987年炸毀一架南韓客機導致115人死亡，1988年被列入黑名單。

●遭北韓拘禁的美國人

2016年1月，美國大學生溫畢爾（Otto Wambier）被控竊取政治文宣海報在北韓被捕，且被判15年勞改，2017年6月13日，已經陷入昏迷的溫畢爾被送返美國家中，一週後死亡。

多名美國人遭北韓關押多年後被遣返回國，由於金正恩邀請川普會面，兩國緊張關係緩和，3名被拘禁在北韓的美國人於5月9日獲釋，隔天隨蓬佩奧返國。

●川普VS.金正恩

2017年1月2日，當時的總統當選人川普表示，絕不允許北韓發展出能打到美國本土的核武。2017年7月，北韓2度試射洲際彈道飛彈，金正恩還宣布：「美國全境現都在我們的洲際彈道飛彈射程範圍內。」

8月8日，川普揚言，若北韓繼續威脅美國，他就讓北韓嚐「烈焰與怒火」。9月3日，北韓發動第6次核試，宣布「完美測試」了氫彈。

9月21日，美國對北韓祭出嚴厲制裁；22日，金正恩稱川普「老番癲」（老糊塗），會為威脅摧毀北韓付出代價。金正恩並於2018年元旦談話時挑釁表示，他桌上已有核武按鈕；川普2天後推文反嗆：「我也有核武按鈕，比他的更大且威力更強，而且我的能用。」

●戲劇性轉折

然而朝鮮半島劍拔弩張的態勢在今年2月出現戲劇性轉折，先是北韓派員參與南韓舉辦的平昌冬奧，到3月8日，前往美國簡報出訪北韓的南韓國家安全顧問鄭義溶宣布，金正恩邀請川普於5月底前會面，並願克制核試與飛彈試射。

白宮旋即表示川普接受邀請，川金會時間與地點一直到蓬佩奧訪問北韓後，才由川普於5月10日宣布，但這項萬眾矚目的高峰會差點胎死腹中。

北韓上月16日不滿南韓與美國聯合軍演，取消原定當天與南韓的高階會談，並揚言取消川金會，之後川金會可能延期或取消的傳聞不斷，直到白宮公布川普給金正恩的公開信，宣布取消川金會。

不過因為北韓態度軟化，川普改口表示川金會很可能恢復。在南韓總統文在寅與金正恩二度峰會之後，金正恩透過官媒表示希望川金會舉行的「堅定意志」。

金正恩隨即派出左右手金英哲前往紐約與蓬佩奧會面，金英哲並轉赴華府將金正恩親筆信交給川普，川普與金英哲會面後，正式確認川金會起死回生。