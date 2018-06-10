川普：與北韓謀和僅只一次機會

2018-06-10 05:58 中央社 魁北克拉馬爾拜9日綜合外電報導



美國總統川普今天預測指出，當他與北韓領袖金正恩舉行高峰會時，他於頭一分鐘內就能知悉，與金正恩謀和的「僅只一次機會」是否有成功機會。

在搭機轉往新加坡與金正恩展開歷史性峰會前，川普信心滿滿，並誇耀雙方談判團隊間接觸一直都積極正面。

川普準備提早離開還在加拿大召開中七大工業國集團（G7）高峰會轉赴亞洲時表示，「就真正意義而言，那是未知領域，但我真的感到有信心。」

川普在記者會上表示：「我感覺到，金正恩想要為他的人民做一些很棒的事，他擁有那個機會，僅只一次機會。」川普並稱，北韓方面一直「與我們合作良好」。

川普說完話後，搭乘直升機飛往位於波哥維（Bagotville）的加拿大空軍基地，轉搭空軍一號座機飛往新加坡，預定10日晚抵達當地。

川普和金正恩預定12日舉行首次美國與北韓高峰會，川普寄望金正恩將會揚棄核武計畫，交換美國提供安全保證。

川普是最先離開加拿大峰會的G7領袖，他在峰會上曾向其他領袖簡報新加坡峰會。

聲稱正從事和平任務的川普，被詢及得花多久時間才能搞清楚，金正恩到底有多認真想達成某種和平協議，他回答稱，「我認為在頭一分鐘內我就會曉得。那是我的風格，我的感覺。那是我做事的方式。」

川普又說：「我想，我很快就會知道，依我之見，是否會有某種正面結果。如果我認為不可能發生，我就不會浪費我的時間。我這次不想浪費時間。」