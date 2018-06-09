法廣：防陸情蒐川金會 美情報機構如臨大敵

2018-06-09 19:34 中央社 台北9日電



法國國際廣播電台網站（RFI）引述美國國家廣播公司（NBC）報導，為了防止中國間諜滲透12日在新加坡舉行的川金會以竊取談判情報，美國情報機構如臨大敵，正採取各種應對措施。

中國間諜使用的竊取情報手段可謂包羅萬象，諸如破解飯店房門鑰匙，贈送可竊取資訊的「友誼別針」給美方人士配帶，或將擁有竊聽功能的晶片植入信用卡、鑰匙圈、首飾以及活動證件。美國情報機構評估，在川金會期間，中國將以綿密複雜手段，出動龐大資源以圖蒐集情報。

美國官員向國家廣播公司透露，在川金會期間，美方最擔心的還包括，舉行高峰會的嘉佩樂酒店（Capella）服務生及新加坡其他餐廳、酒吧員工，都可能被中方收買，扮演告密者角色，聆聽上門光顧的美國消費者談些什麼，然後把情報回報給中方聯絡人。

此外，川金會舉辦場地可能遭到電子監視。報導指出，美方將派人預先在嘉佩樂酒店清查美國代表團下榻房間是否暗藏竊聽裝置；美方也打算在酒店會議室內架設可阻擋針孔攝影機鏡頭的帳篷，避免機密文件內容曝光。

美國情報官員指出，已經有具體跡象顯示，中國情報單位有能力滲透手機，就算手機處於關機狀態也一樣，因此美國官員已接到指示，如果擔心遭到竊聽，務必卸下手機電池。

曾在中央情報局前局長潘內達（Leon Panetta ）任內擔任幕僚長的巴希（Jeremy Bash）對國家廣播公司指出，中方可能在整個川金會場周圍都加強情資蒐集手段；「近幾年來，他們頻頻使用監視手法，技術層面也出現大幅進步」。