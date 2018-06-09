川金見面挑地點 新加坡勝出有道理

2018-06-09 18:18 中央社 新加坡8日綜合外電報導



美國總統川普和北韓領導人金正恩這兩位領袖想暫離塵囂，建立關係，選在新加坡有一些顯而易見的優勢：政治上相對中立的新加坡與兩國的關係相對友好，且維安工作一絲不苟。

法令面來說，12日舉行這場歷史性峰會的度假小島周圍，擴音器、標語、空拍機與噴漆一概遭到禁絕。就連單槍匹馬進行任何形式街頭示威，都需經警方許可，更何況在目前的情況下很難通過。

「紐約時報」報導，決定峰會地點時，新加坡一絲不苟的維安作為是一大賣點，而它也已經開始發揮作用。

新加坡警方昨天宣布，兩名南韓記者非法侵入北韓大使官邸而遭到逮捕。另外，經常變身假扮金正恩的演員在社群媒體貼文說，從香港抵達新加坡之後遭到訊問數個小時。

傳統上做為貿易樞紐和外交中立國的角色，使新加坡成為舉世少數幾個同時與北韓和美國保持相對友好關係的國家之一。

舉例來說，新加坡美國商會擁有超過5000名會員，代表750家以上的公司，美國企業在當地的直接投資超過2590億美元。

新加坡在1975年與北韓建交。在去年11月因聯合國加緊制裁而使新加坡停止雙邊貿易之前，北韓都在新加坡擁有程度偏低的商業營運。

雙方暫停貿易前，新加坡曾是北韓前10大貿易夥伴，儘管貿易額微乎其微。從新加坡銷往北韓的一項熱門商品是Pokka罐裝咖啡。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）說，北韓在新加坡設大使館及雙邊貿易關係，是金正恩願意在當地舉行高峰會的重要因素。

川金會將在五星級的嘉佩樂酒店（Capella Hotel）舉行，位於三角形的聖淘沙島上。

聖淘沙過去曾是海盜天堂，二次大戰期間日軍在此屠殺華人，但現在島上主要是度假村與主題樂園，政府稱這裡為「玩美奇域」（The State of Fun）。

川普預定下榻香格里拉大酒店（Shangri-La Hotel），金正恩可能入住鄰近的瑞吉酒店（The St. RegisSingapore）。位在主島的兩個飯店分別距離聖淘沙約20分鐘車程。

兩家飯店周圍和整個聖淘沙島目前都已經劃為特別活動區，出入相關區域須經全身與隨身物品的安檢，以避免攜入武器或違禁抗議物品。

新加坡自1965年獨立以來，已經發展成為富裕的城巿國家和金融中心，也因其政治上相對中立的特色，經常成為國際外交會談的舉辦地點，例如2015年的馬習會。