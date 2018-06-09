川金會前夕 崔天凱會見美國副國務卿

2018-06-09 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸駐美國大使崔天凱7日會見美國副國務卿蘇利文。崔天凱表示，當前朝鮮半島局勢進一步趨緩，有關各方應共同努力，相向而行，推動朝鮮半島核問題政治解決，中美應就此加強溝通協調。

新華社報導，崔天凱指出，當前中美關係處於重要時期，雙方要加強溝通合作，增進互信，妥處分歧，防止誤解誤判誤導。他強調，雙方都有責任有義務保護彼此外交領事人員的安全與合法權益。