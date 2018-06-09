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川普與北韓路線圖：終戰宣言－CVID－建交

2018-06-09 14:25中央社 首爾9日電

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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南韓媒體報導，在新加坡美國－北韓高峰會談即將開幕之際，「從終戰宣言－徹底非核化（CVID）－邦交正常化」，美國總統川普畫出了與北韓交往的路線圖。

南韓「東亞日報」今天報導，川普還暗示，如果12日的美國北韓新加坡高峰會談取得成功，他將邀請北韓領導人金正恩訪問白宮。

報導指出，川普於當地時間7日在與日本首相安倍晉三舉行美日高峰會談後，在白宮舉行的記者會上表示：「我們已做好了與金正恩會晤的所有準備。」

針對韓半島終戰宣言，川普表示：「我們可以在韓戰終戰協議上簽字。這將是第一個措施，但這真的僅僅是開始，也是容易著手的部分。最困難的部分還留在後面。」他是在暗示，走向徹底非核化的過程並不容易。

關於與北韓的邦交正常化問題，川普表示：「邦交正常化是我期待的事情。希望所有的一切都結束的時候就可以做。」

有分析認為，川普明確表示在終戰宣言後促進與北韓邦交正常化的意願，是正式表明「先非核化、後邦交正常化」的路線圖。從川普談及終戰宣言、北韓美國建交、邀請金正恩訪問白宮的情況來看，其間，美國北韓兩國的實務會談中，北韓很可能作出了很大的讓步。

報導指出，但美國國務卿蓬佩奧當天表示：「期待金正恩能夠作出『徹底、可驗證、不可逆的非核化』決斷。」這表明，美國尚未從北韓那裡得到有關「徹底、可驗證、不可逆棄核」的確切答覆。分析認為，川普有關終戰宣言和邦交正常化等的講話，可以解釋為是在給在非核化問題上猶豫不決的金正恩展示誘惑的胡蘿萄。

報導稱，川普並不僅僅是拿出胡蘿蔔。他表示：「如果談判進展不順，也徹底做好了離開會談場的準備。」他還說：「如果聽到我要再次使用『極限施壓』這個詞，您就會知道談判進展不順利。」

對川普暗示終戰宣言的發言，青瓦台則表現出謹慎的態度。青瓦台發言人金宜謙表示：「當前的局面需要謹慎，很難表明正式立場。」他昨天說：「川普總統似乎在做各種各樣的預案，隨著過程的進行，想法很有可能發生變化。」

北韓川普金正恩

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