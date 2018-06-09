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南韓的和平企盼 北韓真有意棄核

2018-06-09 08:48中央社 首爾專電

南韓總統文在寅。歐新社
南韓總統文在寅。歐新社
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南韓總統文在寅4月27日在板門店軍事分界線南方迎接出席南北韓高峰會談的北韓國務委員長金正恩，文金2人握手言歡，使得世界唯一一個冷戰之地－朝鮮半島可望走上破冰之路。

當時在南韓京畿道高陽市KINTEX南北韓高峰會談新聞中心，透過現場直播採訪板門店南北韓峰會的近3000名海內外媒體記者，莫不為南北韓的破冰感到欣慰。

令人記憶猶新的是，文在寅曾於2007年10月2日至4日以南韓總統府幕僚長－青瓦台祕書室長的身分，追隨時任南韓總統盧武鉉訪問平壤，盧武鉉與北韓國防委員長金正日在平壤百花園迎賓館舉行南北韓第2次高峰會談，並簽署「南北韓關係發展與和平繁榮宣言」。

但由於2007年12月南韓總統大選由右傾保守陣營的李明博勝選，以及5年後又由保守陣營的朴槿惠上任，在這被南韓進步陣營批判為「失落的10年」中，由於北韓哨兵在金剛山槍殺了誤闖軍事禁區的南韓遊客朴旺子，以及北韓不斷進行6次核子試驗並多次試射洲際彈道飛彈（ICBM）等軍事挑釁，南韓政府先後中斷南韓遊客前往北韓金剛山觀光和關閉南韓企業進駐的北韓開城工業園區，迫使欲與美、日、中、俄4國發展「均衡外交」，尋求使南韓成為東北亞「均衡者」的「盧武鉉的夢想」落空。

朴槿惠因閨蜜親信崔順實干政風暴，於2017年3月被罷黜下台後，與盧武鉉亦師亦友的文在寅於2017年5月入主青瓦台，決定貫徹遭擱置已久的「南北韓關係發展與和平繁榮宣言」，並積極扮演東北亞的「掌舵者」角色，以期盼實現「盧武鉉的夢想」。

文在寅於2017年7月6日出席德國漢堡G20之際，首先在柏林發表「柏林宣言」，呼籲希望在迎來南北韓停戰64週年的2017年7月27日，南北韓雙方停止目前在軍事分界線一帶的敵對行為。他致力扮演主導朝鮮半島未來命運的「掌舵者」角色。

在文在寅穿針引線、積極奔波下，以及美國北韓高層官員兵分3路分別在板門店、新加坡及紐約進行協調，美國總統川普和北韓國務委員長金正恩決定將於台北時間12日上午9時在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店舉行川金會，預計這將對朝鮮半島、東北亞乃至全世界局勢帶來重大影響。

即將在新加坡召開的川金會，雖然美國希望將北韓「完全、可驗證、不可逆地棄核」（CVID）寫入協議，但北韓以這項表述適用於戰敗國為由表示反對。美國還希望明文標示非核化時限，而北韓對此則表現消極態度。

南韓國內一般對川金會都抱有南北韓勢將出現和平的期望，南韓民眾認為，雖然北韓非核化難以一蹴可幾，但只要美國和北韓雙方心平氣和地坐下來談判，總比北韓以核試和飛彈進行軍事挑釁迫使半島情勢陷入緊張要來的好。

尤其，北韓金正恩宣布將國家經營方針從過去一貫主張的核武經濟並進路線，大幅轉換為發展經濟的路線，且在外國媒體記者現場採訪下，率先炸毀咸鏡北道吉州郡豐溪里的核試驗場，展現了非核化的誠意。

南北韓雙方高層官員已陸續展開兩韓峰會後，為落實「板門店宣言」的後續工作會談，包括舒緩南北韓緊張對峙的將軍級軍事會談，討論離散家屬相逢團圓的紅十字會談、南北韓商定將於6月底舉行工作會議，討論連接南北韓鐵路和公路的方案。

在北韓投下贊成票後，南韓如願以償地加入鐵路合作組織（OSJD）成為正式會員國，使得南韓今後可利用西伯利亞大鐵路（TSR）、中國橫貫鐵路（TCR）等長達28萬公里的國際鐵路網。

6月13日南韓將舉行地方首長、縣市議員、教育監的選舉，但南韓民眾的焦點卻凝聚在新加坡的川金會上，使得南韓國內政治被川金會逼得黯淡無光。

北韓南韓川金會

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