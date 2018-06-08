川普考慮口頭承諾互不侵犯 回報北韓棄核

2018-06-08 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



韓聯社報導，消息人士8日透露，北韓和美國正在討論一兩個月內重啟國際原子能總署（IAEA）對北韓寧邊核設施的檢查，並將此寫入川金會協議。

為此，美國與IAEA就監察員重返北韓實施檢查進行了磋商。如果雙方最終就此達成協議，IAEA將在睽違九年後重返北韓，檢查包括鈾濃縮計劃在內的北韓核申報清單，並監督寧邊核設施。多數觀察家認為，由於北韓堅持「分階段同步棄核」的立場，IAEA若重返北韓將主要監督核物質生產設施。至於北韓的核武，可能要到棄核的最終階段才會處理。

由於韓美日三方與北韓就核檢查產生摩擦，北韓於2009年4月將IAEA工作人員驅逐出境，從那之後北韓寧邊核設施便不受國際社會監督。據悉，作為北韓履行無核化承諾和允許IAEA重啟檢查的回報，美國總統川普考慮首先口頭承諾朝美互不侵犯和簽署終戰宣言。

消息人士表示，在川金會進入4天倒數計時之際，朝美雙方在就是否為北韓無核化和美國保障北韓體制安全制定時間表，以及是否在川金會協議中明文寫入「完全、可驗證、不可逆地棄核」原則（CVID）等進行最後談判。南韓政府有關人士認為，由於朝美籌備首腦會談的時間較短，要想一攬子解決問題並不容易，雙方考慮在川金會上敲定大框架，之後再開展具體磋商。