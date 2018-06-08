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他的一句話讓基隆東岸商場多燒1億元 業者：無悔

川普考慮口頭承諾互不侵犯 回報北韓棄核

2018-06-08 21:48聯合報 記者李京倫╱即時報導

韓聯社報導，消息人士8日透露，北韓和美國正在討論一兩個月內重啟國際原子能總署（IAEA）對北韓寧邊核設施的檢查，並將此寫入川金會協議。

為此，美國與IAEA就監察員重返北韓實施檢查進行了磋商。如果雙方最終就此達成協議，IAEA將在睽違九年後重返北韓，檢查包括鈾濃縮計劃在內的北韓核申報清單，並監督寧邊核設施。多數觀察家認為，由於北韓堅持「分階段同步棄核」的立場，IAEA若重返北韓將主要監督核物質生產設施。至於北韓的核武，可能要到棄核的最終階段才會處理。

由於韓美日三方與北韓就核檢查產生摩擦，北韓於2009年4月將IAEA工作人員驅逐出境，從那之後北韓寧邊核設施便不受國際社會監督。據悉，作為北韓履行無核化承諾和允許IAEA重啟檢查的回報，美國總統川普考慮首先口頭承諾朝美互不侵犯和簽署終戰宣言。

消息人士表示，在川金會進入4天倒數計時之際，朝美雙方在就是否為北韓無核化和美國保障北韓體制安全制定時間表，以及是否在川金會協議中明文寫入「完全、可驗證、不可逆地棄核」原則（CVID）等進行最後談判。南韓政府有關人士認為，由於朝美籌備首腦會談的時間較短，要想一攬子解決問題並不容易，雙方考慮在川金會上敲定大框架，之後再開展具體磋商。

據悉，協議會寫入北韓停止核武器和核項目開發等落實無核化，美國則將承諾互不侵犯、簽署和平協定、朝美建交等，這些都需要國會批准。消息人士稱，美國希望將安理會涉朝決議提及的CVID寫入協議，並將達成目標定在2020年，但北韓對此表示為難，雙方尚未得出結論。另外，美國要求北韓在未來幾個月內將核彈頭和核物質、洲際彈道導彈等重要核武運出北韓，對此朝美還沒有找到交集，這些問題很可能需兩位領導人在最後關頭做出決定。

冒牌金正恩與冒牌川普8日在新加坡魚尾獅公園相見歡。 路透社
冒牌金正恩與冒牌川普8日在新加坡魚尾獅公園相見歡。 路透社
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北韓川金會核武川普

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