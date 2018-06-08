影／川金兩人不只個性狂 頂上「工夫」更狂

2018-06-08 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅純 ╱即時報導



6月12日川金會即將登場，兩大狂人的世紀交鋒能激盪出怎樣的火花，全世界都在看，不過嚴肅的峰會還沒登場，兩人的髮型倒是被拿出來消遣了不少次。