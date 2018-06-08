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「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

早兩天到！韓聯社：金正恩將於6月10日抵達新加坡

2018-06-08 18:18聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

韓聯社8日報導，北韓領導人金正恩將於6月10日抵達新加坡，參加12日舉行的川金會

金正恩。 路透社
金正恩。 路透社
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北韓金正恩川金會

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