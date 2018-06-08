為什麼川金會要在新加坡舉辦？ 因為這6個原因

2018-06-08 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀會面將於12日在新加坡舉辦，《時代雜誌》指出，有6大原因讓美國和北韓捨棄南北韓非軍事區（DMZ）、瑞士等地，選擇在新加坡舉辦川金會。

一、很安全：新加坡有一流的警察、維安和情報局。風險分析網站SafeAround指出，新加坡是亞洲最安全的國家，也是全球第6安全的國家。

二、有類似經驗：新加坡常舉辦「香格里拉對話」等許多億萬富豪和世界領袖參與的大型活動，因此對於提供高級維安非常有經驗。新加坡也曾籌辦議題敏感的峰會，例如2015年11月的馬習會就是在新加坡舉辦。

三、地點鄰近：從平壤座飛機到新加坡只要約七個小時，對金正恩來說，新加坡的地理位置較其他替代選項鄰近許多。

四、國家富有：北韓的經濟正面臨多國制裁，難以承擔川金會帶來的成本，富裕的新加坡因此成為可靠的選項。新加坡國防部長黄永宏表示，新加坡肯定會為川金會承擔成本，「為了在這場歷史會議上擔任一個小角色，我們很願意承擔這筆成本」。

五、立場中立：在聯合國最近對新加坡實施制裁前，新加坡與北韓已有長達逾40年的外交關係。與此同時，新加坡也是美國的主要貿易和安全夥伴，即便兩國並非簽約的盟邦。

六、不會屈就於美國：全球僅有少數幾國和新加坡一樣，拒絕向美國的施壓屈服。