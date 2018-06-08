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川普稱若「川金會」順利 不排除未來邀金正恩訪白宮

2018-06-08 03:46聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩定12日於新加坡會面，川普7日在白宮表示，若談判順利，未來或許會邀請金正恩訪美；川普並談及「川金會」的幾項可能性，包括不排除可能簽署協議，以及推動美國與北韓關係正常化。

搶在「川金會」前，日本首相安倍晉三訪美會晤川普，兩人7日在白宮舉行聯合記者會，話題圍繞「川金會」、遭北韓綁架日人等；川普當著安倍的面承諾，將在「川金會」提出綁架問題。

被問及是否考慮邀請金正恩訪美，川普表示，若一切進展順利，當然有可能；記者追問，會請金正恩訪問白宮還是佛州「海湖莊園」，川普則說，可能是白宮。

關於「川金會」雙方是否可能達成協議，甚至推動兩國關係正常化；川普指出，若完成所有事情，希望邁向關係正常化。

川普說，有可能會簽署協議，但這僅是第一步，重要的是簽署協議後的步驟；川普也透露，雙方有在討論簽署協議一事，或許簽署協議是最簡單的部分，困難的在後面。

日方記者提出川普日前表示不再使用「最大程度施壓」一詞，川普則回應，基於雙方進行良善的對話，他現在不再說「最大程度施壓」，但或許談判之後，他會再度使用這個詞。

川普表示，若外界聽到他開始說「最大程度施壓」，就知道談判進行不順利。

美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三（左）7日於白宮舉行聯合記者會，話題圍繞將於...
美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三（左）7日於白宮舉行聯合記者會，話題圍繞將於12日舉行的「川金會」。華盛頓記者張加／攝影
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川普川金會金正恩

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