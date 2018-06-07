親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

持續更新／新北三重驚傳槍響 嫌犯主動交出手槍和子彈

韓聯社：美與兩韓在星開3邊峰會可能性降低

2018-06-07 22:01中央社 台北7日綜合外電報導

聯合新聞通訊社報導，南韓總統府青瓦台發言人金宜謙今天表示，川金會後、南韓總統文在寅緊接著加入以進行3邊高峰會談的可能性，正不斷變小。

記者詢問，文在寅是否將飛往新加坡以出席兩韓和美國3邊峰會，金宜謙指出，現階段難以斷言3邊峰會開與不開，但隨著時間流逝，這種可能性正不斷降低。

青瓦台另一高官在接受電話採訪時也表示，兩韓和美國3邊峰會實現的可能性愈來愈低。至於外界預測，3方領導人也許下月會在板門店會晤，這名人士指出，這都是推測，很難加以評論。

川金會後、南韓總統文在寅緊接著加入以進行3邊高峰會談的可能性，正不斷變小。 美聯...
川金會後、南韓總統文在寅緊接著加入以進行3邊高峰會談的可能性，正不斷變小。 美聯社
分享

文在寅青瓦台南韓

相關新聞

川金會倒數 聯合國人權專家籲北韓大赦釋囚

2018-06-07 22:28

兩韓與美討論韓戰終戰問題 南韓求及早達共識

2018-06-07 21:51

韓聯社：星外長赴北韓 商討川金會相關事宜

2018-06-07 21:26

青瓦台：韓朝美領袖在新加坡會晤的可能性正降低

2018-06-07 20:43

韓聯社：川金會東道主 星禮賓重視對等待遇

2018-06-07 19:47

川金會倒數 羅德曼盼當親善大使

2018-06-07 18:38

影／川金會為何選在此？嘉佩樂酒店有這兩大優勢

2018-06-07 17:58

北韓媒體對川金會保持沉默竟是因為…

2018-06-07 17:16

川金會由國務卿掌舵 鷹派波頓將見機行事

2018-06-07 17:05

川金會倒數5天 南韓媒：兩人擬同天抵新加坡

2018-06-07 16:45

主導川金談判的神祕人：中情局朝鮮任務主管安德魯金

2018-06-07 16:18

金正恩赴星參加川金會 中國準備派戰鬥機護衛

2018-06-07 15:13

陷害川普？ 朱利安尼：穆勒團隊設局妨礙司法

2018-06-07 15:10

朱利安尼：川普迫金正恩「跪求」重開峰會

2018-06-07 14:29

川金會發酵 兩韓邊界地價翻倍漲

2018-06-07 14:27

安倍赴白宮會川普 確保日本安全

2018-06-07 14:25

川金會一天可能不夠 傳美方預備兩天議程

2018-06-07 13:14

影／朱利安尼誇川普強勢 逼金正恩「跪求」川金會

2018-06-07 13:08

美國前北韓政策代表尹汝尚：川金協議應有這2點

2018-06-07 13:02

朱利安尼：川普強硬態度 逼北韓懇求恢復峰會

2018-06-07 10:36

安倍抵美 將與川普討論北韓問題

2018-06-07 10:10

川金會帶動土地投機 此處價格翻漲逾一倍

2018-06-07 10:02

兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

2018-06-07 08:00

最後的預防針 安倍出發訪美今與川普會談

2018-06-07 06:13

金正恩赴新加坡 陸將派戰鬥機護衛

2018-06-07 00:58

北韓完全棄核 日要求入G7宣言

2018-06-07 00:58

川金會效應 中朝貿易將更開放

2018-06-07 00:58

川金會飯店出爐 白宮：拭目以待

2018-06-06 23:45

川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11

南韓媒體：陸準備為金正恩前往新加坡提供特別警衛

2018-06-06 17:06
看更多

熱門文章

響尾蛇被斷頭後竟還咬人 他倒楣送醫狂打26劑血清

2018-06-07 14:22

庭院種馬鈴薯時挖到頭骨 妻冷回：不要擔心那是我前夫

2018-06-07 10:47

史上最貴戰機F-35 被發現近千件瑕疵

2018-06-06 23:10

美商務部長羅斯：已和中興通訊達成協議

2018-06-07 20:26

金正恩赴新加坡 陸將派戰鬥機護衛

2018-06-07 00:58

考試前被逼脫內衣安檢 女高中生穿雪紡崩潰被看光

2018-06-07 17:15

傻眼！ 搭飛機托運行李 拿回後箱子爛掉、一半東西都不見

2018-06-07 12:27

川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11

日本四千人斬富豪家中暴斃 嫩妻被爆曾拍過四部AV

2018-06-07 12:16

史上最多！全球最佳年輕大學 台灣11所上榜

2018-06-07 10:05

日父母虐死五歲女童 「拜託原諒我」求饒筆記本內容曝光

2018-06-07 13:10

倫敦文華東方酒店大火 上百消防隊趕赴搶救

2018-06-06 23:57

兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

2018-06-07 08:00

日經：夏普完成整頓 接下來將在8K電視和AI做鴻海後盾

2018-06-07 07:36

QS世界大學排行台灣17所上榜 台大第72

2018-06-07 10:56

道瓊大漲346點、那斯達克三創新高 貿易緊張暫獲舒緩

2018-06-07 06:36

兒下課拍車窗 他嚇醒以為是搶匪開槍誤殺

2018-06-07 15:02

新加坡唯一米其林三星餐廳 6月底關門！

2018-06-07 12:58

客人忘記三千萬中獎彩券 店員歸還不私吞

2018-06-07 13:50

美參院版國防授權法 提出美軍應參與台灣漢光演習

2018-06-07 08:13

子為母寫訃聞 控訴她外遇離家 「沒有妳世界會更好」

2018-06-07 16:57

日輕小說改編「辱華」 動畫喊卡 聲優不敢配音

2018-06-07 13:37

亞洲金融危機老手告訴你 這次新興市場賣壓為何不一樣

2018-06-07 10:30

中國不良貿易作為違法 白宮顧問：全世界都同意

2018-06-07 05:55

阿根廷…土耳其 伊爾艾朗預警下一張骨牌是巴西

2018-06-07 08:11

臉書、字母 將不再列科技股

2018-06-07 00:28

QS世界大學排名出爐！前四名全由美國包辦

2018-06-07 14:06

影／超狂！休旅車避塞車竟倒車逆向下交流道

2018-06-07 12:22

國際油價下跌 美庫存意外高；金銅價比降至今年最低

2018-06-07 08:22

日專家估南海海溝大震損失 達台幣385兆

2018-06-07 21:43

特斯拉Model 3 拚周產5,000輛

2018-06-07 00:28

凱特絲蓓憂鬱纏身 過世前與夫分居近一年

2018-06-07 09:47

主導川金談判的神祕人：中情局朝鮮任務主管安德魯金

2018-06-07 16:18

影／發狂鱷魚拒捕 頭槌獵捕者再來一記「神龍擺尾」

2018-06-07 15:15

英媒：緬甸對基督徒 發動種族滅絕

2018-06-07 17:40

朱利安尼：川普強硬態度 逼北韓懇求恢復峰會

2018-06-07 10:36

傳中興通訊可望獲美解禁 川普顧問：美中尚未達成協議

2018-06-07 04:39

南韓官員駕車撞美使館大門 尋求政治庇護

2018-06-07 21:27

FB：停止與華為分享資料

2018-06-07 00:28

境外神秘怪聲損腦 美再撤兩駐中人員

2018-06-07 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top