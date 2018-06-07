韓聯社：美與兩韓在星開3邊峰會可能性降低

2018-06-07 22:01 中央社 台北7日綜合外電報導



聯合新聞通訊社報導，南韓總統府青瓦台發言人金宜謙今天表示，川金會後、南韓總統文在寅緊接著加入以進行3邊高峰會談的可能性，正不斷變小。

記者詢問，文在寅是否將飛往新加坡以出席兩韓和美國3邊峰會，金宜謙指出，現階段難以斷言3邊峰會開與不開，但隨著時間流逝，這種可能性正不斷降低。

青瓦台另一高官在接受電話採訪時也表示，兩韓和美國3邊峰會實現的可能性愈來愈低。至於外界預測，3方領導人也許下月會在板門店會晤，這名人士指出，這都是推測，很難加以評論。