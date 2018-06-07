川金會倒數 羅德曼盼當親善大使

2018-06-07 18:38 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



羅德曼的經紀人佛洛6日透露，因羅與美國總統川普、北韓領導人金正恩關係良好，若能出席川金會，有助加強朝美關係。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

綽號「小蟲」的前NBA球星羅德曼考慮當川金會當親善大使！羅德曼的經紀人佛洛6日透露，因羅與美國總統川普、北韓領導人金正恩關係良好，若能出席川金會，有助加強朝美關係。外媒《華盛頓郵報》分析，金氏家族一直都癡迷NBA，美國早前不但贈送具喬丹簽名的籃球當做外交禮物，羅德曼也曾在金正恩生日時於北韓舉辦NBA友誼賽，開拓美國與北韓的籃球外交。然而，羅、金2人關係友好僅屬私人友誼，若要擔任政治親善大使，恐難以勝任。

小蟲考慮參加川金會

根據《CNN》報導，佛洛透露，羅德曼正考慮前往新加坡參加川金會。美國總統川普預計在6月12日在新加坡聖淘沙上的嘉佩樂酒店舉行朝美會談。但白宮高層官員表示，羅德曼不是白宮成員，美國政府不會阻止他安排私人的行程，但他並不是政府的代表，無法加入官方會談。

佛洛向《華盛頓郵報》指出，羅德曼和金正恩關係好是因2人都喜歡運動和音樂。羅德曼在2013年第一次拜訪北韓時是與哈林籃球隊一起旅行，並在之後再去了2次。當年9月有機會與金正恩的女兒會面，並在同年12月時組建一支北韓籃球隊於金正恩的生日舉行友誼賽，展開了朝美難得的籃球外交。

然而，羅德曼的籃球外交也引起爭議。雖然羅德曼討得金正恩的歡喜，但當他接受媒體質問他是否知悉美國傳教士肯尼斯遭北韓政府囚禁？羅德曼卻撒謊說，他並不曉得這件事情，也不清楚美國傳教士為何被北韓所囚禁，因而引起外界議論紛紛。

籃球外交難談政治

羅德曼隨即發表公開聲明道歉，澄清說他只是擔心籃球外交會因人道救援而告吹，所以才否認這件事情，隨後他一段時間沒有踏入北韓半步。恰逢金正恩在2017年時釋放美國學生奧托•瓦姆比爾之際，他才得以再次回到北韓，並當面贈送金正恩一本川普的著作——《交易的藝術》，顯見2人友誼未有絲毫動搖的跡象。

事實上，金氏家族對NBA的癡迷早在羅德曼訪問前就已經存在。18年前，時任美國國務卿的馬德琳在北韓進行官方訪問時，給金正恩的父親金正日帶來一件意外的禮物——一個具有喬丹簽名的籃球，隨即為羅德曼的籃球外交埋下伏筆。雖然羅德曼自稱籃球外交已經生成，他也很有可能和北韓討論政治問題，但外界認為羅德曼與金正恩的關係是輕鬆愉快的會面，並非政治性面談，若他要扮演親善大使的角色恐難以勝任。

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