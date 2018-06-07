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美商盼供電穩定 政院：今年不會有缺電問題

選擇安樂死 後來這麼多人後悔了

川金會由國務卿掌舵 鷹派波頓將見機行事

2018-06-07 17:05中央社 華盛頓6日綜合外電報導

美國國家安全顧問波頓之前措詞強硬，不但激怒北韓，還差點讓川金會破局。如今這場歷史性峰會將至，他似退居次位，由國務卿掌舵。但有學者認為，波頓將於談判生波時介入。

路透社引述多位美國官員的話報導，川普並未於北韓事務上冷凍波頓（John Bolton），他仍是要員之一。

白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）今天表示，波頓將前往新加坡

她告訴記者：「國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）顯然主導談判。」

「但國家安全顧問會去，他將去新加坡，並參與談判。」

華府智庫「新美國基金會」（New America）資深研究員迪馬喬（Suzanne DiMaggio）暗示，如果談判狀況不如預期，「隱身幕後的波頓先生就會準備加入」。

川普的亞洲事務顧問博明（Matt Pottinger）也有望在川金會上擔任重要角色。博明現任白宮國安會亞洲事務資深主任，隸屬波頓麾下。

兩韓事務觀察家認為這位陸戰隊出身的前記者作風務實，他的職責包括協助協調北韓政策。

美國駐菲律賓大使金成（Kim Sung）近日銜命率領小型代表團，赴南北韓非軍事區與北韓官員會面，商討川金會議程。

這位資深外交官曾是美國駐南韓大使，也擔任過北韓核問題的美方談判代表。

這顯示川普政府仍缺乏亞洲專家，前美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）離任後情況更是雪上加霜，當時駐南韓大使遲遲未有著落，須獲參議院通過的亞太助理國務卿也仍懸而未決。

川金會由美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）掌舵。 歐新社
川金會由美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）掌舵。 歐新社
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北韓川金會川普新加坡

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