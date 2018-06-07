陷害川普？ 朱利安尼：穆勒團隊設局妨礙司法

2018-06-07 15:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合6日電



前紐約市長朱利安尼6日在以色列特拉維夫的全球資本市場會議上說，特別檢察官穆勒的團隊正在設法構陷川普總統。

朱利安尼同時誇耀總統在取消與北韓的高調峰會後，使北韓領袖低聲下氣，「手腳並用地回過頭來，懇求舉行會談」。

美聯社報導，朱利安尼對穆勒的評論，是他針對通俄門調查的最新攻擊。川普的團隊和盟友發動了一場公共關係運動，對抗穆勒和司法部，使調查結果受懷疑，及緩和調查結果的潛在影響。

朱利安尼說：「穆勒的團隊是由高度忠於黨的13名民主黨人組成，他們正在排擠總統，極力地使他陷入麻煩中，即使他沒有做錯任何事。」

他說：「他們在情緒上無法認識到勾結俄羅斯事件根本從未發生過，並設法虛構妨礙司法公正的理論。他們沒有證據顯示川普總統犯了什麼錯，一點都沒有。」

朱利安尼說：「美國法律賦與總統無限、不可審查的權力，以赦免犯聯邦罪行的人，甚至在他們被定罪之前。川普有權赦自己的罪嗎？有。但他不會這樣做，因他是無辜的，他沒有做錯任何事。」

他還說，川普的強硬路線迫使朝鮮袖金正恩要求重新安排峰會。

朱利安尼說，金正恩侮辱美國副總統和侮辱美國的國家安全，並威脅發動核戰後，川普別無選擇，只有取消6月12日的峰會。後來金正恩「手腳並用地回過頭來，懇求舉行會談」。

這次峰會將於12日如期在新加坡舉行。

朱利安尼建議，類似的策略應用來應付巴勒斯坦，後者已切斷與美國的關係，以抗議川普承認耶路撒冷是以色列的首都。