金正恩赴星參加川金會 中國準備派戰鬥機護衛

2018-06-07 15:13 世界日報 編譯中心╱綜合6日電



南韓KBS新聞網6日報導，北京消息靈通人士透露，為說明北韓領導人金正恩出席12日在新加坡舉行的川金會，中方開始進行為金正恩提供特別警衛的準備工作。

據悉，金正恩與美國總統川普將於當地時間12日上午9時，在新加坡聖淘沙島舉行峰會。 金正恩搭乘專機，預計11日晚或12日上午抵達新加坡。金正恩搭乘的專機將從平壤出發，專機大部分要經由中國領空。因此，中方將為其提供最高水準的待遇。

中國方面正在考慮在金正恩搭乘的專機進入中國領空後，中方立即派遣戰鬥機編隊進行護衛的問題。戰鬥機護衛是外國元首進行國事訪問時提供的禮儀。雖然金正恩是經由中國領空前往新加坡，但是中國還是考慮向其提供最高禮遇的工作。

消息靈通人士透露，中方已經建立一個工作小組，商討旨在為經由中國領空的金正恩專機提供戰鬥機護衛的事項。

「蒼鷹1號」是金正恩的專機，續航距離為1萬公里。該專機能夠從平壤出發，飛往距離4700公里的新加坡。金正恩搭乘的專機有可能在福建省福州停留，進行加油和機體安檢等。中國政府表示，將為川金會的成功舉行發揮積極作用，這也顯示，中方將最大限度地為金正恩前往新加坡提供便利。