川金會帶動土地投機 此處價格翻漲逾一倍

2018-06-07 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



自南韓京畿道烏頭山觀景台眺望平民管制區的景象。歐新社 分享 facebook 看好美國總統川普和北韓領導人金正恩可能達成長期協議，部分投資人大膽押注和平：搶買靠近兩韓非軍事區、布滿地雷和鐵絲網的南韓邊界私人土地。

華爾街日報報導，根據房地產仲介，投資客主要聚焦靠近坡州市的私有地。這個528平方英里（約1367.5平方公里）的區域人煙稀少，設有許多瞭望塔、戰車路障，還有數公里長的鐵絲網，由南韓軍方管制進出。

在與平民管制區相鄰的汶山市，房地產仲介金允植（譯音）說，該區農地2月時每平方英呎（1平方英呎＝0.028坪）要價2美元（約台幣60元），但傳出川金會的5月，價格翻漲超過一倍至5.25美元。南韓最靠近邊界的都羅山火車站，附近地價已漲到每平英呎近13美元。

一位退休公務員買主說，他自2013年開始收購平民管制區內土地，上月買進更多靠近兩韓峰會會場板門店停戰村的地。他說：「我認為朝鮮半島的未來會和現在大不相同。如果和平降臨，板門店會是熱門觀光景點。」

官方數據顯示，由於兩韓關係回暖，坡州市界內的平民管制區今年初的土地成交量增至原先的三倍；交易筆數也逐月增加，自2月的49筆增加至3月的156筆，舉行兩韓峰會的4月上揚至173筆，上月持續攀升至194筆。

另一名仲介鄭慶采（譯音）說，川普上月一度表示要取消和金正恩會晤，購地的詢問電話突然間全部不見。現在川金會起死回生，訂在12日舉行。

心臟不夠強大、無法承受重大壓力的投資人不適合在該區買地。非軍事區曾發生過數起軍事衝突，雙方人馬至今仍舊互相對峙，平民管制區內估計埋有80萬地雷。而且還有其他開發障礙。

南韓江原大學地理學教授金昌煥說：「即使平民管制區取消，不再由軍方管控，該區維持原始生態環境已65年之久，開發談何容易。」

平民管制區現在多為農地或森林，未經區域計畫劃做工業使用，即使是登記在案的地主和家人，都必須經過軍方查哨站檢查身分才能進入，訪客則必須取得特別通行證。