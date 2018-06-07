北韓完全棄核 日要求入G7宣言

日本首相安倍晉三6日下午啟程訪問美國與加拿大。 美聯社 分享 facebook

日本首相安倍晉三於六日啟程訪問北美，預定七日與美國總統川普舉行會談，有意在五天後的「川金會」舉行之前，增加日本的能見度。另外，日本政府也將在七國集團（Ｇ７）高峰會上要求，將北韓棄核寫入領袖宣言。

路透報導，安倍與川普往來密切，川普上任迄今，安倍已與他談話達卅次，包括八次面對面會談。預料安倍此行將再次提醒川普，處理朝鮮半島事務的同時勿忘日本的安全承諾。安倍啟程前發表談話說：「透過峰會與電話，我和川普總統保持密切連絡，我們的立場是相同的。」

日本擔憂，川普政府可能只要求北韓交出核武，而不管威脅日本的短程飛彈。川普還可能同意縮減派駐朝鮮半島的美軍規模，使日本暴露在中國大陸的威脅下。

日本共同社報導，多名日本政府人士五日透露，政府決定將在八、九兩日於加拿大東部夏洛瓦舉行的Ｇ７高峰會上，要求把實現北韓完全、可驗證、不可逆的無核化（CVID）的必要性，寫入領袖宣言，為預定十二日在新加坡舉行的美朝高峰會取得成功，有意向國際社會彰顯Ｇ７團結一致支持的姿態。

日方也敦促北韓讓綁架日本人問題取得進展，從而推動實現日朝磋商的意圖。關於四月Ｇ７外長會議寫入聯合聲明、對北韓「維持最大限度施壓」這一表述是否要求寫入領袖宣言，由於川普已表示不想再用此一表述，安倍將結合川普意向做出最後判斷。

相關人士透露，關於領袖宣言，日本政府在工作層面的事先磋商中，主張寫入Ｇ７將共同努力實現朝鮮半島完全廢棄包括核、生化武器在內的大規模殺傷性武器，以及所有射程的彈道飛彈。關於綁架問題，也建議寫入「要求北韓立即解決」的表述。

主席國加拿大為提高領袖宣言的訊息明確度，有意較以往縮短長度。因此，日本政府擬為使北韓部分不被壓縮展開最後協調，同時讓安倍在峰會上直接表明日方想法。

但由於川普政府主張保護主義的貿易政策、宣布退出伊朗核協議等問題，美國與其他參加國之間有明顯隔閡，領袖宣言的彙總工作也可能遭遇困難。