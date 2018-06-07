親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北韓完全棄核 日要求入G7宣言

2018-06-07 00:58聯合報 編譯田思怡莊蕙嘉／綜合報導

日本首相安倍晉三6日下午啟程訪問美國與加拿大。 美聯社
日本首相安倍晉三6日下午啟程訪問美國與加拿大。 美聯社
分享

日本首相安倍晉三於六日啟程訪問北美，預定七日與美國總統川普舉行會談，有意在五天後的「川金會」舉行之前，增加日本的能見度。另外，日本政府也將在七國集團（Ｇ７）高峰會上要求，將北韓棄核寫入領袖宣言。

路透報導，安倍與川普往來密切，川普上任迄今，安倍已與他談話達卅次，包括八次面對面會談。預料安倍此行將再次提醒川普，處理朝鮮半島事務的同時勿忘日本的安全承諾。安倍啟程前發表談話說：「透過峰會與電話，我和川普總統保持密切連絡，我們的立場是相同的。」

日本擔憂，川普政府可能只要求北韓交出核武，而不管威脅日本的短程飛彈。川普還可能同意縮減派駐朝鮮半島的美軍規模，使日本暴露在中國大陸的威脅下。

日本共同社報導，多名日本政府人士五日透露，政府決定將在八、九兩日於加拿大東部夏洛瓦舉行的Ｇ７高峰會上，要求把實現北韓完全、可驗證、不可逆的無核化（CVID）的必要性，寫入領袖宣言，為預定十二日在新加坡舉行的美朝高峰會取得成功，有意向國際社會彰顯Ｇ７團結一致支持的姿態。

日方也敦促北韓讓綁架日本人問題取得進展，從而推動實現日朝磋商的意圖。關於四月Ｇ７外長會議寫入聯合聲明、對北韓「維持最大限度施壓」這一表述是否要求寫入領袖宣言，由於川普已表示不想再用此一表述，安倍將結合川普意向做出最後判斷。

相關人士透露，關於領袖宣言，日本政府在工作層面的事先磋商中，主張寫入Ｇ７將共同努力實現朝鮮半島完全廢棄包括核、生化武器在內的大規模殺傷性武器，以及所有射程的彈道飛彈。關於綁架問題，也建議寫入「要求北韓立即解決」的表述。

主席國加拿大為提高領袖宣言的訊息明確度，有意較以往縮短長度。因此，日本政府擬為使北韓部分不被壓縮展開最後協調，同時讓安倍在峰會上直接表明日方想法。

但由於川普政府主張保護主義的貿易政策、宣布退出伊朗核協議等問題，美國與其他參加國之間有明顯隔閡，領袖宣言的彙總工作也可能遭遇困難。

川普北韓彈道飛彈安倍晉三加拿大

相關新聞

川金會飯店出爐 白宮：拭目以待

2018-06-06 23:45

金正恩赴新加坡 陸將派戰鬥機護衛

2018-06-07 00:58

川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11

川金會效應 中朝貿易將更開放

2018-06-07 00:58

南韓媒體：陸準備為金正恩前往新加坡提供特別警衛

2018-06-06 17:06

文在寅：關係好轉 先挖掘參戰將士遺骸

2018-06-06 15:08

關係升溫！北韓中國全面復航 月底加碼包機

2018-06-06 14:59

試探美方 金正恩要求川普投資元山賭場

2018-06-06 14:58

川金會期間 新加坡將管制空域

2018-06-06 14:38

彭博：美要北韓在川金會提棄核時間表

2018-06-06 14:37

川金會蹭熱度 「小蟲」羅德曼參一咖

2018-06-06 14:32

川金會飯店出爐 美：房錢各付各的

2018-06-06 14:32

嘉佩樂酒店莊園式總統套房適合川金會談 想看看嗎？　

2018-06-06 13:32

聯邦參議員范赫倫會亞裔：川金會成敗難料

2018-06-06 12:20

韓媒：金正恩敦促習近平擴大兩國經濟合作

2018-06-06 12:15

川金會嘉佩樂酒店舉行 饒富歷史意義

2018-06-06 09:20

白宮發言人：川金會將於嘉佩樂酒店舉行

2018-06-06 00:52

川金會 敲定12日上午9點舉行

2018-06-06 00:34

南韓：視川金會狀況 促成韓戰結束宣言

2018-06-06 00:34

停飛半年…北韓大陸復航 月底加碼包機

2018-06-06 00:34

川金會倒數一周 舉行前還存在哪些變數？

2018-06-05 22:54

川金峰會 迥異兩人擦出什麼火花備受矚目

2018-06-05 22:25

推川金會菜單 星國餐飲業搶搭熱潮

2018-06-05 22:16
看更多

熱門文章

忍了十年 鱷魚把梗犬吞下肚

2018-06-06 14:23

金融時報：白宮要求航空業拒絕中國對台灣的表述要求

2018-06-06 07:29

墨西哥國家足球隊出征世界杯 30妓女送行

2018-06-06 11:01

杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

2018-06-06 21:35

馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 很糟糕

2018-06-06 11:30

全球最貴戰機F-35碰惡劣天候延遲交機 英軍方顏面無光

2018-06-06 16:30

超賣不退錢、清潔不徹底… 網爆日本民宿老闆黑心

2018-06-06 11:43

俄國總統普亭：各國領袖 只有他記得我生日

2018-06-06 21:38

陸逼航空改「中國台灣」 傳白宮促航空公司勿遵守

2018-06-06 07:40

史上最貴戰機F-35 被發現近千件瑕疵

2018-06-06 23:10

影／不勝唏噓！一窺Kate Spade結束生命的紐約公寓

2018-06-06 12:59

看看日本／日本女生為人作嫁真命苦 一旦婚姻觸礁就完了

2018-06-06 10:22

向人妻索吻惹議 杜特蒂：夠多女性抗議就辭職

2018-06-06 15:26

看看日本／旅日義大利男：日本人真奇怪 居然這樣求婚

2018-06-06 10:11

倫敦文華東方酒店大火 上百消防隊趕赴搶救

2018-06-06 23:57

樂極生悲！泰男2年花光獎金台幣930萬 負債331萬稅金

2018-06-06 19:14

座位糾紛西語裔女推倒亞裔婦 飆罵「這不是你的國家」

2018-06-06 12:31

南韓媒體：陸準備為金正恩前往新加坡提供特別警衛

2018-06-06 17:06

不孝孫！竟為幫女友隆胸 騙光爺爺退休金

2018-06-06 15:32

白宮幕僚冷血諷馬侃 終於被開除

2018-06-06 09:35

惠普擬擴大裁員規模 多砍1,000人

2018-06-06 08:57

沉浸粉紅色的戀愛氛圍！北海道3大必看夢幻花海

2018-06-06 11:53

男子玩滑翔翼墜樹林 肩上插「刺」其實是大樹幹

2018-06-06 16:01

為了喝奶…這國很土豪 空運萬頭牛 沙漠吹冷氣

2018-06-06 11:00

為親吻風波辯護 杜特蒂稱雙方都樂在其中

2018-06-06 19:10

美科技股推動 那斯達克指數創新高

2018-06-06 04:39

Kate Spade創始人上吊自殺 要女兒「問爸爸」

2018-06-06 14:10

俠盜獵車手真人版 美軍偷裝甲車跑給警察追

2018-06-06 18:07

影／海上浮動式核電廠來了 ！俄公司稱已15國有意購買

2018-06-06 09:38

影／前無古人！法長泳好手挑戰泳渡太平洋

2018-06-06 12:37

嘉佩樂酒店莊園式總統套房適合川金會談 想看看嗎？　

2018-06-06 13:32

臉書與4家大陸公司分享用戶資料 包括被美盯上的華為

2018-06-06 09:48

川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11

全球城市風險指數 東京最高台北第4

2018-06-06 14:56

美利堅小姐選拔捨棄比基尼 專家：選美還是選美

2018-06-06 16:16

川普將會貿易顧問 討論中國700億美元訂單

2018-06-06 08:59

美中若陷關稅戰 世銀憂亞太經濟恐重傷

2018-06-06 05:27

川金會嘉佩樂酒店舉行 饒富歷史意義

2018-06-06 09:20

以牙還牙！ 歐盟7月開始對美國商品實施報復性關稅

2018-06-06 22:24

在福斯汽車城 看到電動車的未來

2018-06-06 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top