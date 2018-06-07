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川金會效應 中朝貿易將更開放

2018-06-07 00:58聯合報 編譯張佑生／綜合報導

遊客在中國大陸吉林省琿春市的陸、朝、俄三國邊界處，透過望遠鏡觀看北韓景色。 路透
遊客在中國大陸吉林省琿春市的陸、朝、俄三國邊界處，透過望遠鏡觀看北韓景色。 路透
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紐約時報五日報導，隨著川普與金正恩十二日在新加坡的峰會步入正軌，如果雙方達成協議，制裁放鬆，中國與北韓之間的貿易額將飆漲，中國也將擴大對北韓經濟的影響力。

北韓大部分生意是由該國新出現的中產階級的需求推動的，中國商人說，一旦制裁放鬆，他們可能會成為一群新的熱切消費者。

經濟學家和中國商人說，金正恩解除了對計畫經濟的控制，允許在中國和北韓之間自由流動的小額交易、走私和「穿梭商販」。金正恩在元月的新年致辭中說，建立核武後，他現在將把注意力轉向改善本國人民的生活。

新書「揭開北韓經濟面紗」作者，首爾國立大學經濟系教授金炳椽指出，金正恩允許發展的市場已經成為北韓日常生活的重要組成部分，為許多人提供了更高的生活水準。

中國決心在重啟北韓經濟的過程中，與南韓一起發揮主導作用。中國國際航空公司五日宣布，將於六日恢復北京至平壤的定期航班，這可能是恢復貿易的最明顯跡象。去年十一月該公司表示，由於需求量很少，該航線暫停。

上個月，中國國家主席習近平在北京會見了一個由北韓的道、市委員長組成的代表團。如此紆尊降貴，很不尋常。除了北京，這些北韓訪客在上海以及山西也受到盛情款待，他們乘坐最先進的高鐵，接受關於中國如何快速發展自己的城市和工業的指導。

自從上個月金正恩與習近平在大連會晤以來，外界一直認為中國可能會幫助北韓重建落後的道路和港口。這類援助可能會成為「一帶一路」計畫的一部分。

就目前而言，中國正在以比較小的方式向北韓提供看得見的幫助。例如，為生活在國外的北韓人提供匯款回國的管道。

中國吉林省延邊朝鮮族自治州東部的琿春市，地處於中國、北韓、俄羅斯三國交界地帶，許多北韓人在此工作。琿春的海鮮經銷商表示，他們給北韓活蟹的定價依然很高。因為它們來自未受汙染的水域，所以被視為美味。

這些螃蟹是從北韓用卡車運到俄羅斯海參崴港，然後沿崎嶇道路南下運到琿春市，行程近一百公里，得十個小時。他們表示，轉道俄羅斯是為了讓這些螃蟹披上合法的外衣，中國正在修一條新路，以便節省時間。

恢復螃蟹和冷凍海鮮直運所需的海關文件已經完成，制裁一解除，就可以提交。一位賣家表示，到那時候，就不必轉道俄羅斯了。他一邊看著十幾個裝滿青蟹的水槽一邊說：「上面跟我們說，快了。」

北韓金正恩俄羅斯

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