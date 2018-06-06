川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



川金兩人將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店舉行兩人首度會談，而安全專家稱該酒店之所以雀屏中選，是因為在國安與外交考量上取得平衡，但對於嘉佩樂是否較外界原先認為的香格里拉酒店更安全，他們則持不同看法。

新加坡保安與安全方案供應商實卓樂集團（Secura Group）營運長Ong Kok Leong表示，由於當地連接聖淘沙與新加坡本島只有一條道路，安全人員更易於檢查人車，但香格里拉酒店則「漏洞諸多」，可透過多條主要道路進入。此外，由於嘉佩樂鄰近空曠的綠地，可供飛機在緊急情況下起降，且酒店位於山上也有利於維安部隊發現入侵者。

新加坡拉惹勒南國際關係研究院（RSIS）的桌越國家安全研究中心專家阿都拉曼（Muhammad Faizal Abdul Rahman）也指出，嘉佩樂隱蔽的地點將在安全事件發生時，令峰會免受潛在安全威脅並同時保護成員的安全。

不過，RSIS另位研究人員王韋伯（Graham Ong-Webb）則認為，靠海的嘉佩樂意味著必須加強南部海域安全，必須在峰會前跟舉行期間有更多特種部隊進駐。「你得再顧一扇門。夜晚時，海上能見度會非常低。」

王韋伯並指出，嘉佩樂之所以獲青睞並不僅因安全考量，還有其「歷史意義」。該酒店擁有112間客房，包括2棟殖民地莊園，在1880年代曾為英國官員住所。