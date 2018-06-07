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兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

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兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

2018-06-07 08:00聯合報 編譯陳韋廷／報導

紐約郵報5日報導，美國職籃NBA前球星羅德曼將赴新加坡參加12日舉行的川金會，而儼然是美國與北韓之間親善大使的羅德曼，屆時是否將再次展開「籃球外交」，外界相當好奇。

2013年金正恩宴請羅德曼，兩人交談熱絡。 （美聯社）
2013年金正恩宴請羅德曼，兩人交談熱絡。 （美聯社）
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羅德曼跟川金兩人 有何交集？

羅德曼曾對川金兩人提出自身看法，去年8月曾稱雙方激烈的言辭交鋒和充滿核威脅的策略，像是兩個大孩子在比強悍。英國廣播公司報導，羅德曼身份特殊，他是第一個跟川普金正恩都熟識的美國人，曾兩次在川普的電視實境秀「誰是接班人」參賽，並五度訪問北韓，甚至送過川普著作的「交易的藝術」給金正恩，此書內容在講大企業招商指南。

目前尚未確定羅德曼是否會在6月12日抵達星國，但舉止打扮花俏的「小蟲」羅德曼可能參加川金會，顯示他真的可能在美國和北韓的和解過程中做出貢獻。

羅德曼與川普（右）、金正恩（左）兩人私交甚密。 （美聯社）
羅德曼與川普（右）、金正恩（左）兩人私交甚密。 （美聯社）
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籃球對北韓菁英來說 很重要？

在北韓菁英層級裡，籃球有著悠久且重要的歷史與意義。當羅德曼在2013年首度訪問北韓時，Vice媒體公司為他帶去的哈林籃球隊員安排了表演賽，羅德曼當時壓根不知道這項運動對北韓統治者有多重要。

在無數的北韓國營媒體報導的影片背景中，均能見到一座NBA規格的籃球場。這項運動在工地與生產單位很普遍，也是節慶假日時會組織安排的活動，甚至在北韓前領導人金正日喪禮也能見到籃球員身影，一名身穿軍裝的巨人現身哀悼大會，據信是北韓退休籃球選手李明勳。

不過，羅德曼和金正恩的見面並非北韓跟籃球的第一次接觸。美國前國務卿歐布萊特在2000年訪問平壤時，就曾送過金正恩父親金正日一顆籃球巨星喬丹的簽名球。

羅德曼在2013年帶領哈林籃球隊員前往北韓訪問。 （美聯社）
羅德曼在2013年帶領哈林籃球隊員前往北韓訪問。 （美聯社）
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北韓前領導人金正日葬禮，紅圈中巨人據信為北韓前籃球選手李明勳。 圖／摘自網路
北韓前領導人金正日葬禮，紅圈中巨人據信為北韓前籃球選手李明勳。 圖／摘自網路
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川金會期間 羅德曼的作用是？

至於在川金會期間，羅德曼將發揮何種作用及扮演何種角色？麥登認為，羅德曼可能會以特別嘉賓身份出現在某種文化活動上，身為川金兩人共同好友的他，可能會扮演像是川普去年訪日時，日相安倍晉三在國宴上安排發明洗腦神曲《PPAP》搞笑藝人PIKO太郎的助興角色。

美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院訪問學者暨「北緯38度」網站旗下組織北韓領導人觀察（NK Leadership Watch）邁克‧麥登指出，若川金兩人就某種文化交流達成協議，羅德曼恐是其中一部分關鍵。更重要的是，外界不應對他的出現感到驚訝，因為川金兩人都傾向透過他們信任的人際關係來運作。羅德曼可能被某些人當成丑角，但在川金兩人眼中，「小蟲」就是個好朋友。

川普去年訪日時，日相安倍晉三（左）在國宴上安排發明洗腦神曲《PPAP》搞笑藝人P...
川普去年訪日時，日相安倍晉三（左）在國宴上安排發明洗腦神曲《PPAP》搞笑藝人PIKO太郎（右）助興。 圖／擷自PIKO太郎推特
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