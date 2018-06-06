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南韓媒體：陸準備為金正恩前往新加坡提供特別警衛

2018-06-06 17:06聯合報 記者張佑生╱即時報導

南韓KBS新聞網6日報導，北京消息靈通人士6日透露，為説明北韓國務委員會委員長金正恩出席12日在新加坡舉行的川金會，中方開始進行為金正恩提供特別警衛的準備工作。

據悉，金正恩委員長與川普將於當地時間12日上午9點在新加坡聖淘沙島舉行峰會。 金正恩搭乘專機，預計11日晚或12日上午抵達新加坡。 金正恩搭乘的專機將從平壤出發，專機大部分要經由中國領空。 因此，中方將為其提供最高水準的待遇。

中國方面正在考慮在金正恩搭乘的專機進入中國領空後，中方立即派遣戰鬥機編隊進行護衛的問題。 戰鬥機護衛是外國元首進行國事訪問時提供的禮儀。 雖然金正恩是經由中國領空前往新加坡，但是中國還是考慮向其提供最高禮遇的工作。 消息靈通人士透露，中方已經建立一個工作小組，商討旨在為經由中國領空的金正恩專機提供戰鬥機護衛的事項。

蒼鷹1號 是北韓最高領導人金正恩的專機，續航距離為1萬公里。 該專機能夠從平壤出發，飛往距離4700公里的新加坡。 金正恩搭乘的專機有可能在福建省福州停留，進行加油和機體安檢等。 中國政府表示，將為川金會的成功舉行發揮積極作用。 從中顯示，中方將最大限度地為金正恩前往新加坡提供便利。

北韓領導人金正恩（左）5月初前往大連，拜會大陸國家主席習近平。美聯社
北韓領導人金正恩（左）5月初前往大連，拜會大陸國家主席習近平。美聯社
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