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美方代表金成再赴板門店 可能與北韓協商川金會

2018-06-06 15:26中央社 首爾6日專電

韓媒報導，距離美國與北韓高峰會談還有6天，今天上午，由美國駐菲律賓大使金成率領的美國代表團再次前往板門店，可能與北韓就川金會議題進行最後協商。

南韓聯合新聞通訊社報導，根據觀察，金成率領的代表團，將和北韓外務省副相崔善姬率領的北韓代表團，就北韓非核化和美國對北韓的體制安全保障等川金會核心議題進行最終協商。

美國和北韓雙方從5月27日起在板門店啟動工作磋商，2日至4日連談3天，今天再次會面。

北韓板門店川金會

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