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白宮發言人：川金會將於嘉佩樂酒店舉行

2018-06-06 00:52經濟日報 記者廖玉玲╱即時報導

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）5日推文表示，預定12日舉行的「川金會」，將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella）舉行。

5日稍早新加坡政府已公告，聖淘沙將在「川金會」期間被劃為管制區，各界便推測嘉佩樂酒店是可能舉辦「川金會」的酒店之一。

據中央社稍早的報導，嘉佩樂酒店在峰會期間，已無法透過官方網站訂房，即使透過旅行業者代訂也無法如願。

之前也盛傳最可能舉辦川金會的香格里拉大酒店和濱海灣金沙酒店，目前仍可以透過旅行社或自行在這兩家飯店官方網站訂房，外界因此推測並未雀屏中選。

嘉佩樂酒店（Capella）外觀 網路照片
嘉佩樂酒店（Capella）外觀 網路照片
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