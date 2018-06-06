白宮發言人：川金會將於嘉佩樂酒店舉行

2018-06-06 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）5日推文表示，預定12日舉行的「川金會」，將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella）舉行。

5日稍早新加坡政府已公告，聖淘沙將在「川金會」期間被劃為管制區，各界便推測嘉佩樂酒店是可能舉辦「川金會」的酒店之一。

據中央社稍早的報導，嘉佩樂酒店在峰會期間，已無法透過官方網站訂房，即使透過旅行業者代訂也無法如願。