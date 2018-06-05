川金會倒數一周 舉行前還存在哪些變數？

2018-06-05 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



隨著北韓與美國逐步落實川金會籌備工作，人們對6月12日會議如期舉行的期待愈來愈高，但分析人士表示，距離川金會雖僅剩幾天時間，仍有一些問題可能再度讓峰會告吹，或導致川普和金正恩在6月12日談判破裂。

在川金會舉行前，最重大的挑戰似乎是縮小雙方在北韓去核及進度上的差距。

南韓亞洲政策研究所資深研究員申範澈（Shin Beom-chul）說：「最大的變數將是北韓是否同意將部分核彈頭、核原料及洲際彈道飛彈運往國外，並允許對該國核設施進行強有力的檢查。」

自5月27日起，美國與北韓代表團在板門店進行了五輪工作層級談判，雙方似乎一致認為，平壤以去核交換美國短時間的安全保證，也許是2020年前，但對無核化過程中應承擔什麼責任，雙方意見似乎仍分歧。

分析人士表示，美國希望北韓同意在幾個月內將部分核武與飛彈運出國，北韓則希望美國取消制裁，並開始與其建立外交關係。

韓東國際大學教授朴遠建（Park Won-Gon）說：「要小心的最大變數是美國能否保證北韓所希望提供的保護程度。除非北韓做出足夠大的讓步來說服美國國會，否則美國要承諾北韓希望提供的安全保證將非常困難。」

不過，專家也認為，川金兩人達成的協議獲參院批准的希望似乎很渺茫，除非協議中涉及北韓的人權議題。

白宮官員日前說人權並非峰會優先討論事項，但川普1日曾稱「很可能」在川金會上提出此問題且也許會「相當詳細地」討論。

至於北韓人權是否是個重大變數，南韓國立外交院教授金賢旭（Kim Hyun-wook，音譯）則不這麼認為。