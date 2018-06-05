親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川金會倒數一周 舉行前還存在哪些變數？

2018-06-05 22:54聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

隨著北韓與美國逐步落實川金會籌備工作，人們對6月12日會議如期舉行的期待愈來愈高，但分析人士表示，距離川金會雖僅剩幾天時間，仍有一些問題可能再度讓峰會告吹，或導致川普金正恩在6月12日談判破裂。

在川金會舉行前，最重大的挑戰似乎是縮小雙方在北韓去核及進度上的差距。

南韓亞洲政策研究所資深研究員申範澈（Shin Beom-chul）說：「最大的變數將是北韓是否同意將部分核彈頭、核原料及洲際彈道飛彈運往國外，並允許對該國核設施進行強有力的檢查。」

自5月27日起，美國與北韓代表團在板門店進行了五輪工作層級談判，雙方似乎一致認為，平壤以去核交換美國短時間的安全保證，也許是2020年前，但對無核化過程中應承擔什麼責任，雙方意見似乎仍分歧。

分析人士表示，美國希望北韓同意在幾個月內將部分核武與飛彈運出國，北韓則希望美國取消制裁，並開始與其建立外交關係。

韓東國際大學教授朴遠建（Park Won-Gon）說：「要小心的最大變數是美國能否保證北韓所希望提供的保護程度。除非北韓做出足夠大的讓步來說服美國國會，否則美國要承諾北韓希望提供的安全保證將非常困難。」

不過，專家也認為，川金兩人達成的協議獲參院批准的希望似乎很渺茫，除非協議中涉及北韓的人權議題。

白宮官員日前說人權並非峰會優先討論事項，但川普1日曾稱「很可能」在川金會上提出此問題且也許會「相當詳細地」討論。

至於北韓人權是否是個重大變數，南韓國立外交院教授金賢旭（Kim Hyun-wook，音譯）則不這麼認為。

此外，申範澈並點出另個影響川金會的可能變數則是中國大陸。「若中國想發揮作用，跟南北韓及美國共同宣布韓戰結束，可在川金會前安排跟北韓見面，施壓該國讓中國參加峰會。」

距川金會舉行還剩下一周時間。路透
距川金會舉行還剩下一周時間。路透
分享

北韓彈道飛彈川普金正恩

相關新聞

推川金會菜單 星國餐飲業搶搭熱潮

2018-06-05 22:16

川金會 專機可能降落巴耶黎峇空軍基地

2018-06-05 21:28

川金峰會 迥異兩人擦出什麼火花備受矚目

2018-06-05 22:25

川金會即將登場 聖陶沙劃入特別活動區

2018-06-05 21:05

「川金會」將簽終戰宣言 陸媒：中國沒參與就不能生效

2018-06-05 20:35

川金會場地 增加聖淘沙及聯外道路

2018-06-05 17:44

川金會時間敲定 民主黨：勿簽爛協議

2018-06-05 17:36

護衛川金會的精銳部隊 彎刀出鞘必見血

2018-06-05 17:32

川金會倒數一周！北韓報導關閉核試場　再表對話意願

2018-06-05 17:23

「川金會」下周登場 為何金正恩想見川普 ？

2018-06-05 16:31

北韓下一場外交 金將會阿薩德？

2018-06-05 16:22

前美情報總監：北韓自認核武有成才願會川普

2018-06-05 15:05

白宮發言人：川金會可能「不只一場」

2018-06-05 14:15

川金會歷史定格 新加坡推紀念幣

2018-06-05 13:46

川金會新加坡舉行 媒體中心設在F1維修大樓

2018-06-05 11:52

韓媒：金正恩要求川普投資元山賭場

2018-06-05 11:16

青瓦台：視川金會情況 與國際討論終戰宣言

2018-06-05 11:05

解析／川金對「去核武化」各自表述的歧異在哪裡？

2018-06-05 10:58

川金會地點呼之欲出！香格里拉周邊峰會前後已劃特區

2018-06-05 10:36

白宮釋「川金會」部分細節 12日上午9時舉行

2018-06-05 07:38

經濟解析／「川金帶寅」峰會如何使北韓經濟穿金戴銀？

2018-06-05 01:02

美中關係在川金會當天轉趨惡化？

2018-06-05 00:50

川金會前防政變？ 北韓撤換3軍方高層

2018-06-05 00:44

金正恩致函川普：川金會多辦幾次

2018-06-04 23:48

南韓為何對宣布韓戰結束謹慎以對？專家點出3大原因

2018-06-04 23:14

北韓棄核跡象？聯合國原能署摩拳擦掌 準備驗證

2018-06-04 22:57
看更多

熱門文章

日本77歲富豪剛娶22歲嫩妻 全裸暴斃家中身亡疑謀殺

2018-06-05 11:53

杜特蒂稱強索正妹吻是娛樂效果 菲發言人：調皮行為無邪念

2018-06-05 09:46

你是靠窗派還是走道派？ 日本人選機位傾向反應民族性

2018-06-05 15:30

兩銀行規模太大...合併有難度

2018-06-05 01:59

生育第4胎「很丟臉」 男子吻別新生兒後丟包教堂

2018-06-05 14:34

美中貿易摩擦添火種 中國查美韓三半導體大廠違法

2018-06-05 08:23

白宮釋「川金會」部分細節 12日上午9時舉行

2018-06-05 07:38

護衛川金會的精銳部隊 彎刀出鞘必見血

2018-06-05 17:32

影／罕見曝光！金正恩豪華私人招待所長這樣

2018-06-05 18:31

日本OL好心酸 想生小孩被老闆要求「照班表」

2018-06-05 10:47

梵谷畫20年後再現拍賣市場太稀罕 2.4億元落槌

2018-06-05 11:45

「川金會」將簽終戰宣言 陸媒：中國沒參與就不能生效

2018-06-05 20:35

瓜地馬拉火山爆發 熔岩滅村至少25死

2018-06-05 00:44

全球288家企業 籲G7淘汰燃煤發電

2018-06-05 00:44

課關稅就免談！傳陸將向美採購7百億美元農產品與能源

2018-06-05 23:14

又批通俄門 川普：有權特赦自己

2018-06-05 00:44

美若引爆貿易戰…全球經濟將雙輸

2018-06-05 00:38

美中關係在川金會當天轉趨惡化？

2018-06-05 00:50

星巴克執董舒茲退休引發選總統揣測 承認考慮公職

2018-06-05 08:27

影／公然跟人妻接吻 杜特蒂挨轟噁心作秀

2018-06-05 12:48

夏普3600萬美元入主東芝筆電事業 獲授權使用東芝品牌

2018-06-05 11:38

SUBARU又查出新弊端 吉永辭退社長、CEO

2018-06-05 17:54

巴西青年海邊戲水 遭鯊魚咬下生殖器不治身亡

2018-06-05 14:26

囧！川普吹噓任內美國人就業創紀錄 美媒拿數字狠打臉

2018-06-05 21:34

科技股領漲 那斯達克創新高；道瓊漲178點

2018-06-05 06:50

科學家警告：人類僅佔地球總生命的0.01％ 卻已摧毀其他83％的物種

2018-06-05 15:44

印度美洲豹攻擊機墜毀 飛行員殉職

2018-06-05 16:48

貿易戰疑慮又啟 美元跌到兩周來谷底

2018-06-05 09:18

中國急追 衝擊美科學霸主地位

2018-06-05 13:56

南海角力 美B-52轟炸機飛近南沙群島

2018-06-05 10:17

國際油價漲跌互見

2018-06-05 07:06

美國要求OPEC增產100萬桶 油價應聲大跌1%

2018-06-05 18:11

川金會前防政變？ 北韓撤換3軍方高層

2018-06-05 00:44

川金會地點呼之欲出！香格里拉周邊峰會前後已劃特區

2018-06-05 10:36

英法聯軍將南海自由航行 陸媒：刷存在感

2018-06-05 13:13

高報酬高風險 60億美元在生技業可能瞬間蒸發

2018-06-05 11:07

增加談判籌碼？中國對美韓DRAM業啟動反托辣斯調查 　

2018-06-05 11:13

「川金會」下周登場 為何金正恩想見川普 ？

2018-06-05 16:31

金正恩致函川普：川金會多辦幾次

2018-06-04 23:48

睽違57年！東京山手線將出現新車站

2018-06-05 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top