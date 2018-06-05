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川金會歷史定格 新加坡推紀念幣

2018-06-05 13:46中央社 新加坡5日專電

川金會12日在新加坡舉行，新加坡造幣廠今天順勢推出印有象徵美國總統川普與北韓領導人金正恩的握手圖案紀念幣。

即將在12日舉行的川金會全球矚目，新加坡將扮東道主角色。這項會談一波三折，現在起死回生確定舉行，也讓外界期待川金會的會談結果。

新加坡總理李顯龍最近接受媒體採訪指出，美國與北韓選擇在新加坡見面，說明兩國都把新加坡當成朋友，新加坡也是兩國政治上能接受的場地。

身為東道主的新加坡除全力辦妥川金會後勤事宜外，更推出具有歷史紀念意義的川普與金正恩握手圖案的紀念幣。這個紀念幣一面印有美國和北韓國旗、握手姿勢圖案，以及新加坡峰會與2018年6月12日的舉辦日期。

另一面印有世界和平字眼，及象徵和平的鴿子等圖案。

這次推出的紀念幣共有金、銀及銅等3種顏色。金色紀念幣以999.9純金打造，售價新幣1380元（約新台幣3萬722元），銀色紀念幣以銀鑄造，售價新幣118元，銅色紀念幣以鎳鑄造，售價新幣36元。其中，金質紀念幣全球發行1000枚，新加坡配額是200枚。

新加坡造幣廠指出，新加坡舉行川金會，受到全球目光關注，這次峰會不僅為新加坡留下了重要歷史印記，也同時肯定新加坡作為邁向世界和平的重要平台。

川金會12日在新加坡舉行，新加坡造幣廠5日順勢推出印有象徵美國總統川普與北韓領導...
川金會12日在新加坡舉行，新加坡造幣廠5日順勢推出印有象徵美國總統川普與北韓領導人金正恩的握手圖案紀念幣。美聯社
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