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川金會東道主 星國扮區域和解中間人角色

2018-06-05 02:12中央社 新加坡4日專電

川金會12日舉行，新加坡將扮演東道主角色，學者認為，新加坡應非主動爭取舉辦川金會，但隨著得美國與北韓恢復對話，相對凸顯星國身為區域問題和解的中間人角色。

美國總統川普與北韓領導人金正恩預定12日在新加坡會談，全球矚目。這項預定進行的會談一波三折，最終確定如期舉行，也讓外界期待川金會的會談結果。

川金會敲定在新加坡舉辦，讓外界猜測新加坡主動爭取？不過，新加坡總理李顯龍今年4月下旬在第32屆東協峰會答覆川普與金正恩是否會到新加坡會談的媒體提問時，已明確提及當時並沒有接獲美國和北韓正式要求。

川金會開會地點其實也傳出多種版本，諸如北韓和美國在檯面下溝通過程中，北韓堅決要求在平壤舉行，卻因美國反對而化為烏有。

北韓要求在與北韓關係密切的蒙古首都烏蘭巴托召開，美國則以沒有充裕接納大規模警護人員、支援團隊及全球媒體記者的後勤設備而作罷；瑞士等歐洲地區因與北韓山高水遠且管制不易，未被列入考慮。

其他另也傳多種可能地點，但均未獲證實。川金會最終之所以選在新加坡舉辦，中立性與高強度的維安則是其中的重要原因。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江今天告訴中央社記者，川金會落腳新加坡，使新加坡受到全球關注，凸顯出新加坡扮演區域問題和解的中間人角色有正面助益。

不過，他指出，新加坡在這次川金會的舉辦地點選擇，應該是被動的，主要原因在於李顯龍曾公開說明「未接獲美國和北韓正式要求」，這也就是很重要的一個證明。

新加坡聯合早報引述李顯龍的話指出，美國與北韓選擇在新加坡見面，說明兩國都把新加坡當成朋友，新加坡也是兩國政治上能接受的場地。

星國防長黃永宏日前也在香格里拉對話中，說明新加坡會扮演好東道主角色。

他並回覆媒體詢及是否必須承擔川金會費用時認為，這是必然的，這也是新加坡願意負擔的費用，為川金會做出一點貢獻。

另外，研究東亞區域安全情勢的台灣亞太防務研究中心研究員黃惠華認為，新加坡維安設備俱全，曾舉辦「馬習會」或其他國際重要會議，同時具備足夠的中立性，以及考量金正恩的專機飛行時數等地緣環境因素。

南洋理工大學中文系講師李氣虹指出，川金會是川普與金正恩的首度見面，從目前發展態勢觀察，應係「行禮如儀」的會面過程，象徵意義多於實質，何況川普也曾言明會談可能需要不只一次。

川金會確定12日在新加坡舉行，這也的確讓曾舉辦「辜汪會談」、「馬習會」等重要會談的新加坡，再度躍上國際舞台，受到全球關注。

新加坡北韓金正恩

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