傳文在寅將加入川金會 共同宣告韓戰結束

2018-06-04 02:13 中央社 首爾3日綜合外電報導



南韓「中央日報」英文網站今天報導，外交人士透露，美國總統川普下周在新加坡與北韓領導人金正恩舉行高峰會時，南韓總統文在寅也將加入，並共同宣告韓戰結束。

這位人士表示：「已經展開準備工作，將在北韓與美國6月12日舉行高峰會時，或是次日13日，由文總統與（美國與北韓）兩位領袖共同宣告韓戰正式結束。」

他又說：「新加坡已開始準備接待文總統（舉行三方會議）。」