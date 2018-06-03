韓中央日報：文在寅、金正恩、川普將宣布韓戰結束

2018-06-03 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南韓中央日報英文網報導，一名外交人士透露，南韓總統文在寅將加入12日的新加坡川金會，文在寅、金正恩、川普三人將共同宣布韓戰結束。

消息人士說：「目前正在準備讓文總統在6月12日川金會當天，或隔天6月13日，跟川、金兩人共同宣布韓戰結束。新加坡已著手準備接待文總統，舉辦美朝韓三方峰會。」