川金會 日憂綁架問題未獲解決反成提款機

2018-06-03 14:59 中央社 東京3日專電



美國總統川普12日將與北韓領袖金正恩會談，對於非核化後的北韓，川普認為中日韓應予經濟支援。對此，日本憂心只被要求出錢，但日本人遭北韓綁架的問題卻沒有進展。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普12日將與北韓領袖金正恩會談，對於非核化後的北韓，川普認為中日韓應予經濟支援。對此，日本憂心只被要求出錢，但日本人遭北韓綁架的問題卻沒有進展。

日本「讀賣新聞」報導，日本政府期待即將到來的川金會能讓核武、飛彈、綁架問題的解決有所進展，但日本金援北韓一事，川普可能過於一廂情願。日本首相安倍晉三7日將與川普舉行高峰會，安倍將重申如果日本人遭北韓綁架的問題未獲進展，不可能金援北韓。

安倍昨天在滋賀縣大津市召開的自民黨滋賀縣連大會演講時表示，日本不會容忍擁有核武的北韓，要提高對北韓施壓力道，不能讓北韓有規避責任的藉口。

安倍表示，7日與川普舉行高峰會時將告訴川普，期盼川金會是一場讓核武、飛彈及最重要的綁架問題能有進展的歷史性會談。安倍說，北韓須採取「完全、可驗證且不可逆的非核化」的具體行動。

日本政府擔憂川普只在乎與北韓對話，而減輕了對北韓施加的壓力。

有關金援北韓，美日看法是有落差。北韓若要非核化，在查驗、核武的運出、相關設施的廢棄，以及北韓要求的回報，這些都需龐大資金，川普認為日韓都應準備好出錢。

日本政府的立場是，如果國際原子能總署（IAEA）能進行查驗，可支援初期的費用，但只要綁架問題沒有進展，就能難提供金援。

2002年日本與北韓發表的平壤宣言記載，兩國建交後，日本將提供經濟協助。有專家估計，援助金額規模約逾1兆日圓（約新台幣2760億元）。

日本外務省官員昨天表示，如果綁架問題沒解決就對北韓提供巨額金援的話，是不會獲得人民理解的。

報導說，綁架問題是日本與北韓之間懸而未決的事，若要獲得最終解決，還是需要安倍與金正恩直接對談。